Trener siatkarek nie zamierzał tego ukrywać. Wymowne słowa Lavariniego po bolesnej porażce. Uderzył pięścią w stół

ME siatkarek

Polki bez szans na medal ME

Brązowy medal Ligi Narodów zdobyty przez siatkarki był niemałym zaskoczeniem. Mało kto mógł się spodziewać, że nasze reprezentantki zrobią tak duży postęp i wskoczą do czołówki. Wynik podczas Ligi Narodów dał również uzasadnione podstawy do optymizmu przed mistrzostwami Europy. Wydawało się, że medal jest w zasięgu biało-czerwonych. Jednak Polkom nie udało się dotrzeć do półfinałów.

Trener siatkarek szczerze o grze reprezentacji

W ćwierćfinale okazały się gorsze od Turczynek, które są faworytkami całego turnieju. Reprezentacja Polski przegrała w trzech setach, choć w pierwszych dwóch partiach miały rywalki "na widelcu". Przewagi w kluczowych momentach były jednaj roztrwaniane. - Czuję, że powinniśmy być znacznie bliżej zwycięstwa niż to miało miejsce. Rywalki absolutnie zasłużyły na wygraną, pokazały bardzo dobrą grę, były konsekwentnie. Ale trochę żałuję, bo myślę, że mogliśmy zrobić więcej i grać lepiej - przyznał Stefano Lavarini cytowany przez portal WP SportoweFakty.

Włoch nie ukrywa, że z każdego meczu stara się wyciągać jakieś niuanse, które mogą mieć wpływ na kolejne rywalizacje. - Nieważne czy wygrywasz czy przegrywasz, zawsze możesz coś z niego wyciągnąć, czegoś się nauczyć. Skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. To był ważny mecz, rywal zagrał za dobrze. Następnym razem będziemy mądrzejsi - ocenił szkoleniowiec.