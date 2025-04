Tauron Puchar Polski: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla w finale! Wilfredo Leon i spółka błyskawicznie rozpracowani

To się w głowie nie mieści! 30 tysięcy ludzi na meczach ligowych siatkarzy w Polsce. Oto bohaterowie

W pierwszym secie walka obu zespołów rozpoczęła się od kilku błędów po jednej i drugiej stronie, ale przewagę cały czas mieli podopieczni Marcelo Mendeza. Lublinianie bardzo szybko się otrząsnęli i rozpoczęli pościg, który doprowadził do wyniku 8:8 w początkowej fazie meczu. Jastrzębski Węgiel udanie wypracowywał kilka punktów przewagi, dzięki znakomicie funkcjonującemu bloku i skutecznych atakach Łukasza Kaczmarka. Końcówka seta była niezwykle emocjonująca, ponieważ Lublinianie odrobili straty, ale to nie pozwoliło im na zwycięstwo w pierwszej odsłonie, która zakończyła się 25:23.

Jastrzębski Węgiel pierwszym finalistą Tauron Pucharu Polski! Bogdanka LUK Lublin bez szans

W drugiej partii nic nie uległo zmianie, a obie drużyny walczyły o każdą piłkę. Lepiej wypracowywanie przewagi wychodziło ekipie Jastrzębskiego Węgla i cały czas Lublinianie byli zmuszeni gonić wynik. Ewidentnie tegoroczni triumfatorzy Pucharu Challenge nie byli w stanie przejąć inicjatywy, co pewnie wykorzystywali podopieczni Mendeza. W decydującej fazie seta “Pomarańczowi” zachowali zimną krew i wygrali 25:23.

Trzecia Partia rozpoczęła się nieco inaczej, ponieważ to Lublinianie skutecznie przejęli inicjatywę, co mogło być zaskoczeniem patrząc w perspektywie dwóch ostatnich partii. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla "obudzili się" w najbardziej oczekiwanym momencie, co spowodowało kolejne emocje w końcówce. Zwycięzca się nie zmienił, a "Pomarańczowi" zameldowali się w finale pokonując Bogdankę LUK Lublin 3:0.