Wzruszające pożegnanie Aleksandra Śliwki! Wystarczył jeden sezon. "Będę nosić te wspomnienia ze sobą"

Aleksander Śliwka przez wiele lat budował swoją legendę w klubie z Kędzierzyna-Koźla, jednak po sześciu latach i wielu trofeach postanowił opuścić PlusLigę. Kierunkiem, jaki obrał reprezentant Polski była Japonia, a dokładniej klub Suntory Sunbirds. Dla przyjmującego nie był to wymarzony początek w nowym klubie, ponieważ musiał zmagać się z problemami zdrowotnymi, a gdy już był do dyspozycji trenera to pełnił rolę zmiennika. Był ważnym zawodnikiem w meczach o mistrzostwo Japonii.

Brązowy medal w azjatyckiej Lidze Mistrzów

Ekipa z Japonii w rozgrywkach azjatyckiej Ligi Mistrzów nie zdołała sięgnąć po wymarzone trofeum, jedynie udało się wywalczyć brązowy medal, choć byli jednymi z faworytów tego turnieju.

Klub pożegnał Aleksandra Śliwkę

Suntory Sunbirds w pierwszej połowie maja opublikowali specjalny komunikat w sprawie zakończenia współpracy ze Śliwką.

- Sunbirds ogłaszają, że kontrakt Aleksandra Śliwki wygasa 31 maja 2025 r. i opuszcza on drużynę. Wykazał się siłą, szybkością i umiejętnościami światowej klasy, co w ogromnym stopniu przyczyniło się do naszego zwycięstwa. Jego występy, zwłaszcza w półfinałach i finałach mistrzostw Japonii, wielokrotnie inspirowały drużynę, przyczyniając się do jej zwycięstwa ligowego - można przeczytać.

Aleksander Śliwka pożegnał sie z klubem. Wymowny wpis

Śliwka za pomocą mediów społecznościowych pożegnał się z dotychczasowym klubem.

- Po jednym sezonie z @sunbirds_official czas się pożegnać. Ten rok był podróżą pełną cennych lekcji, niezapomnianych chwil i wyzwań, które pomogły mi się rozwijać – zarówno jako gracz, jak i jako osoba. Jestem naprawdę wdzięczny za zaufanie, wsparcie i przyjaźnie, które tu znalazłem. Dziękuję moim kolegom z drużyny, sztabowi trenerskiemu i niesamowitym fanom za to, że uczynili ten sezon tak wyjątkowym. Będę nosić te wspomnienia ze sobą gdziekolwiek pójdę. Osaka - dziękuję za wszystko. Do następnego rozdziału - napisał reprezentant Polski

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie Śliwka dołączy do ekipy Halkbanku Ankara, jednak przed rozgrywkami klubowymi czekają na przyjmującego wyzwania związane z reprezentacją Polski - Liga Narodów oraz mistrzostwa świata.