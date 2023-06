Te siatkarki zagrają w turnieju Ligi Narodów w Korei. Stefano Lavarini podał nazwiska

Żona Kurka zobaczyła to po meczu swojego męża i nie mogła wytrzymać. Specjalny apel, chce to zakończyć

Nie mogło być inaczej, ponieważ Polki przeniosły się z Hongkongu z poprzedniej imprezy LN bezpośrednio do koreańskiego Suwon, nie wracając już do kraju – co na pewno lepiej podziałało na aklimatyzację. Uniknęły w ten sposób kolejnych niekorzystnych zmian stref czasowych. To się bardzo przyda drużynie, która z turnieju na turniej pokazuje solidną formę.

Przypomnijmy, że nieoczekiwanie to właśnie polskie siatkarki są liderkami Ligi Narodów 2023 po dwóch turniejach, a to oznacza praktycznie niezagrożony awans do imprezy finałowej w amerykańskim Arlington (12–17.07).

7 zwycięstw w 8 meczach

Polki mają już na koncie 7 zwycięstw w 8 meczach, a rozkładzie w tegorocznej Lidze Narodów wiele potęg, na czele z mistrzyniami świata Serbkami, mistrzyniami Europy Włoszkami i zawsze silnymi, wyżej notowanymi Chinkami. Dzięki temu podopieczne Lavariniego zaliczyły awans na 8. pozycję w rankingu światowym. To umacnia ich pozycję w gronie kandydatek do występu w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Nikola Grbić ocenia Wilfredo Leona i Bartosza Bednorza po turnieju w Rotterdamie. Jednoznaczna opinia selekcjonera

W Korei Biało-Czerwone zagrają kolejno z Amerykankami, Niemkami, Bułgarkami i gospodyniami. Dwie ostatnie reprezentacje to zdecydowani outsiderzy rywalizacji. Mocna walka powinna rozgorzeć z ekipą USA, zajmującą drugie miejsce w LN. Warto pamiętać, że ostatni mecz z Amerykankami Polki wygrały (3:0), podobnie zresztą jak z prowadzonymi przez Vitala Heynena Niemkami (3:2). Oba starcia miały miejsce podczas MŚ 2022.

Żona Kurka zobaczyła to po meczu swojego męża i nie mogła wytrzymać. Specjalny apel, chce to zakończyć

Reprezentacja Polski siatkarek na turniej Ligi Narodów w Korei [SKŁAD]

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Julia Nowicka

Przyjmujące: Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Martyna Czyrniańska, Olivia Różański

Środkowe: Agnieszka Korneluk, Dominika Pierzchała, Joanna Pacak, Magdalena Jurczyk

Atakujące: Monika Gałkowska, Magdalena Stysiak

Libero: Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska

Liga Narodów 2023, turniej w Korei [KIEDY GRAJĄ SIATKARKI]

Środa, 28 czerwca o 8.30 Polska – USA

Czwartek, 29 czerwca o 5.00 Polska – Niemcy

Piątek, 30 czerwca o 5.00 Polska – Bułgaria

Niedziela, 2 lipca o 7.00 Polska – Korea