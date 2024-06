Tomasz Fornal spędził czas wolny ze specjalnym towarzystwem. Bezcenne reakcje fanów reprezentanta Polski

Najpiękniejsza polska siatkarka daje czadu na wakacjach. Odsłoniła dekolt i pokazała to fanom, trudno oderwać wzrok

Wielkimi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie w Paryżu, jednak zanim rozpocznie się najważniejsza impreza dla siatkarzy w 2024 roku to najpierw powalczą o zwycięstwo w Lidze Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia aktualnie zajmują trzecią pozycję w fazie grupowej, jednak warto zaznaczyć, że mają ułatwioną drogę do fazy pucharowej przez to, że finały odbędą się w Łodzi, dlatego "biało-czerwoni" wylądowali w ćwierćfinałach automatycznie. Nie jest tajemnicą, że dla Polaków najważniejszym turniejem w 2024 roku są igrzyska olimpijskie, na których staną przed kolejną szansą zdobycia upragnionego medalu.

Tomasz Fornal ładuje baterie przed kolejnymi meczami. Specjalne towarzystwo reprezentanta Polski

Na turnieju w Słowenii Grbić do składu powołał 17-stu zawodników. Na parkiecie zobaczymy: Łukasza Kaczmarka, Bartosza Kurka, Bartłomieja Bołądzia, Grzegorza Łomacza, Marcina Janusza, Marcina Komendę, Karola Kłosa, Jakuba Kochanowskiego, Mateusza Bieńka, Norberta Hubera, Wilfredo Leona, Bartosza Bednorza, Aleksandra Śliwkę, Kamila Semeniuka, Tomasza Fornala, a także Pawła Zatorskiego oraz Jakuba Popiwczaka.

Fornal w mediach społecznościowych pochwalił się z kim spędza wolny czas. Reprezentant Polski podpisał post w taki sposób: "W wolny weekend, z ziomalami na dzielni". Okazało się, że przyjmujący spacerował z dwoma psami.

Kibice byli bezlitośni w komentarzach pisząc m.in. "Co to się stanęło, że dzisiaj nie w klapkach?", wiedząc, że częstym obuwiem Fornala są właśnie klapki.