Tomasz Fornal takiej prośby po igrzyskach nie mógł się spodziewać. Zwrócił się do niego premier Donald Tusk. "Jesteśmy umówieni"

Polscy siatkarze wrócili już do kraju po historycznym srebrnym medalu igrzysk olimpijskich. Polska na taki sukces czekała aż 48 lat, od pamiętnego sukcesu legendarnej drużyny Huberta Wagnera w Montrealu. Tym razem Biało-Czerwoni przegrali w finale z gospodarzami z Francji, ale na lotnisku i tak zostali przywitani jak na bohaterów przystało. Tłumy kibiców przybyły m.in. dla nich, aby podziękować za wielkie emocje podczas zakończonych igrzysk. Zwłaszcza dramatyczny półfinał z USA kosztował mnóstwo nerwów wszystkich w Polsce. A jednym z ojców sukcesu po tie-breaku był Tomasz Fornal, którego przemowa w trakcie czwartego seta momentalnie zapisała się w historii polskiego sportu. I nie tylko, jak widać po reakcji Donalda Tuska.

- Dawać, ku***, napie***lamy się z nimi, ku***! - krzyczał do kolegów 26-letni przyjmujący, gdy wynik nie był korzystny. Ostatecznie po heroicznej walce udało się odwrócić losy meczu i awansować do wymarzonego finału. Po powrocie do Polski wicemistrzów olimpijskich postanowił przywitać premier RP. Siatkarze spotkali się z nim po przylocie, a reakcja Tuska na wchodzącego Fornala błyskawicznie stała się w internecie hitem.

- Dzień dobry. Ja pana potrzebuję do motywacyjnej przemowy na Radzie Ministrów - zwrócił się do Fornala premier. Rozbawiony siatkarz od razu przystał na tę propozycję. - To jesteśmy umówieni - potwierdził Tusk, po czym sportowiec dopytał, czy można przeklinać. Ta kilkusekundowa konwersacja siatkarza z Prezesem Rady Ministrów rozeszła się wśród kibiców z prędkością błyskawicy. W kilkanaście godzin wyświetlono ją tylko na jednym profilu w portalu X blisko 200 tysięcy razy!