Tomasz Fornal wprost po zwycięstwie pierwszego meczu półfinałowego Ligi Mistrzów! Reprezentant Polski nie mógł zareagować inaczej. "Nie ma luzu"

Na drodze do finału Jastrzębski Węgiel spotkał turecką ekipę Ziraatu Bankasi Ankara. Podopieczni Marcelo Mendeza wspięli się na wyżyny i od początku meczu widać było ogromną przewagę pomiędzy drużynami, "Pomarańczowi" znakomicie weszli w mecz, a gra w ataku, obronie oraz na zagrywce wydawała się wręcz idealna. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25:13, w kolejnej odsłonie finalista Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu również nie dał najmniejszych szansa tureckiemu zespołowi. Schody pojawiły się w trzecim secie, wówczas Ziraat Bankasi Ankara nie zamierzał tak łatwo złożyć broni i rozpoczęła się wyrównana walka, która doprowadziła do gry na przewagi. Kilka piłek setowych miała ekipa gości, ale na szczęście to drużyna z Tomaszem Fornalem na czele ostatecznie triumfowała i zrobiła ogromny krok w stronę finału Ligi Mistrzów.

Niesamowity wyczyn Jastrzębskiego Węgla! Tomasz Fornal skomentował sytuację "Pomarańczowych"

Po meczu na temat przebiegu spotkania i nie tylko wypowiedział się Tomasz Fornal. - W trzecim secie zaczęli bardzo dobrze grać i zmiana na przyjęciu dużo im pomogła, widać było więcej jakości po ich stronie[...]. Najważniejsze jest to, że końcówkę wygraliśmy pomimo nerwów, ponieważ oni już mieli piłkę setową, którą mogli skończyć, ale daliśmy sobie radę i to cieszy - rozpoczął przyjmujący Jastrzębskiego Węgla.

- Raczej nie chcemy grać więcej niż trzy sety, bez znaczenia czy jest to półfinał Ligi Mistrzów, czy też mecz ligowy. W takich meczach nie ma czegoś takiego, jak luz. To są światowej klasy zawodnicy, którzy w siatkówkę grać potrafią - przekazał Fornal.