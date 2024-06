Tomasz Fornal zalał się krwią podczas Polska - Francja! Uszkodzona twarz polskiego siatkarza, przyjął potężne uderzenie

W walce o wielki finał Ligi Narodów 2024 Polska - Francja żaden z zawodników nie cofa rąk, przez co kibice w Atlas Arenie w Łodzi oraz przed telewizorami oglądają emocjonujące spotkanie. W czasie drugiego seta lekko zdrowiem swoją grę przypłacił Tomasz Fornal, który wyszedł do pojedynczego bloku, ale piłki nie zatrzymał rękami, a niestety dla niego twarzą. Gwiazdor Jastrzębskiego Węgla przyjął potężne uderzenie, przez co u zawodnika biało-czerwonych pojawiło się krwawienie z nosa. Fornal na chwilę musiał opuścić boisko, aby zostać opatrzonym przez medyków. Na szczęście niedługo później powrócił na boisko co jasno dało do zrozumienia, że nic poważnego mu się nie stało.

🗣️ : block with your arms up with your palms facing the nettomek fornal : yes yes yes 😂😂😂#gangłysego pic.twitter.com/MJc85xYxzJ— ୧⍤⃝🔪 (@almndcroiss) June 29, 2024

Kiedy tylko Tomasz Fornal pojawił się z powrotem na boisku, kibice siedzący na trybunach Atlas Areny w Łodzi przywitali go gromkimi brawami. Sam zawodnik również szeroko się uśmiechnął, najpewniej ze względu na materiał, który musiał umieścić w swoim nosie, aby zatamować krwawienie.