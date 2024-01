Transfer Wilfredo Leona do Polski możliwy? To byłby prawdziwy hit, mowa o utytułowanym klubie

Ciarki przeszły nas po tym, co przeżyła superpiękna polska siatkarka. Zbiera się na wymioty po tej historii. Żyła w strachu

Legendarny trener ma apel do szefostwa Zaksy Kędzierzyn: Proszę, zróbcie to z klasą!

Wilfredo Leon jest bez wątpienia jednym z najlepszych siatkarzy na całym świecie. Reprezentant Polski w minionym sezonie bardzo przyczynił się do medali, jakie wywalczyli podopieczni Nikoli Grbicia. "Biało-Czerwoni" w 2023 roku byli nie do powstrzymania, najpierw zdobyli złoty medal w Lidze Narodów, po zwycięstwie w finale z USA 3:1. Następnie ekipa z Aleksandrem Śliwką na czele stanęła na najwyższym miejscu podium, podczas mistrzostw Europy. Idealnym podsumowaniem tego sezonu był bezproblemowy awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Leon zaraz na początku rozgrywek we Włoszech zmagał się z urazem i dopiero od niedawna wrócił do gry. Jednak wszystko wskazuje na to, że aktualny sezon jest ostatnim reprezentanta Polski w barwach Sir Safety Perugii, a taka sytuacja otwiera nowe kierunki dla 30-latka.

Sonda Czy Wilfredo Leon zagra w PlusLidze? Tak! Nie ma szans...

Pozytywne głosy w sprawie Wilfredo Leona! Reprezentant Polski zagra w PlusLidze?

Leon jeszcze nie tak dawno mówił o tym, że chciałby zagrać w PlusLidze i nie było mowy o czasie "przed zakończeniem kariery". Zdaniem "Przeglądu Sportowego" przez sytuację reprezentanta Polski jest szansa na transfer, a dokładniej mówi się o drużynie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Największym problemem mogą być kwestie finansowe, jednak obniżenie wymagań wcale nie jest niemożliwe.

ZAKSA aktualnie jest w trudnej sytuacji, ponieważ po sezonie 2023/2024 z drużyny mają odejść Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, a także mocno spekuluje się o Aleksandrze Śliwce.