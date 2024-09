i Autor: Cyfrasport Jakub Kochanowski

Wielkie zmiany w życiu Jakuba Kochanowskiego. Poznaliśmy szczegóły jego decyzji

Jacek Ogiński 11:38

Igrzyska olimpijskie Paryż 2024 były wyjątkowe dla polskich fanów. Co prawda w ogólnym rozrachunku nie były one udane dla Polski, ale kilka medali miało niezwykłą wartość i było wręcz historycznych. W tym ten zdobyty przez siatkarzy, dla których był to pierwszy krążek olimpijski po 48 latach oczekiwania. Jednym z głównych bohaterów polskiej kadry był Jakub Kochanowski, który podjął właśnie podjął też niezwykle ważną decyzję o zmianie klubu.