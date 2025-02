Wilfredo Leon podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości! To tam ma grać w przyszłym sezonie

Tomasz Fornal rozstał się z Sylwią Gaczorek?! Niepokojące sygnały, internauci od razu to zauważyli

to koniec?!

Gdzie Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy? Prezes PZPS potwierdza, że Polska dostała propozycję, ale turniej ma być gdzie indziej

Partnerka gwiazdy siatkówki wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”. To nie będzie jej pierwszy raz! Ostatnio odpadła w półfinale

Ciężko powstrzymać łzy po tym, co spotkało Michała Winiarskiego. Aż trudno to sobie wyobrazić. Szczere wyznanie chwyta za serce

trudno to sobie wyobrazić

W ostatnich tygodniach pojawia się coraz więcej informacji lub plotek transferowych, których bohaterami są oczywiście również gwiazdorzy reprezentacji Polski. Oprócz Tomasza Fornala, Aleksandra Śliwki, czy Bartosza Kurka, wielu fanów mogło zastanawiać się, jak będzie wyglądała przyszłość Wilfredo Leona, który dołączył przed sezonem do Bogdanki LUK Lublin. Urodzony na Kubie siatkarzy wielokrotnie wspominał o tym, że dobrze żyje mu się na co dzień w Polsce, chociaż wskazywał również i ciemniejsze strony. Wszystko wskazuje jednak na to, że na zmianę barw się nie zanosi.

Jeszcze podczas Gali Mistrzów Sportu, która odbyła się w pierwszych dniach stycznia Leon dość enigmatycznie odpowiedział, że na pytanie, gdzie będzie grał sugerując, że wszystko ma rozwiązać się w niedalekiej przyszłości. Teraz jednak "Przegląd Sportowy Onet" informuje, że miało już nawet dojść do przedłużenia jego kontraktu, chociaż oficjalnie żadna ze stron jeszcze tego nie ujawniła.

- Leon jest zachwycony atmosferą panującą podczas meczów PlusLigi i przyjęciem, jakie w każdej hali gotują mu kibice - czytamy w artykule, który pojawił się na portalu.

Nie ma się co dziwić, że gwiazdor reprezentacji Polski jest zachwycony kibicami i przyjęciem w Lublinie. Każdy mecz z udziałem Bogdanki potrafi wypełnić halę po brzegi, a wyjazdowe spotkania ekipy z Lublina sprawiają, że bilety na mecze wyprzedają się błyskawicznie.

Ile Wilfredo Leon zarabia w Lublinie?

Również patrząc na zarobki Wilfredo Leona w Polsce, nie ma on przesadnie zbyt wielu powodów do narzekań. Z informacji, jakie niedawno przedstawił również "Przegląd Sportowy", gwiazdor reprezentacji Polski ma inkasować w Bogdance od 3,5 do 4 mln złotych za sezon. Stawka ta z pewnością mogła wzrosnąć przy przedłużaniu obecnego kontraktu.