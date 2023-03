Wspaniałe wieści dla kibiców siatkówki! Polska ma bonus w walce o igrzyska, zapadła decyzja

i Autor: Cyfrasport Wspaniałe wieści dla kibiców siatkówki!

Grzegorz Kuś 14:10

Kibice siatkówki w Polsce mają ogromne powody do zadowolenia! Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) oficjalnie poinformowała, że kolejny wielki turniej odbędzie się w naszym kraju. Tym razem padło na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu w siatkówce kobiet! To oznacza, że reprezentacja Polski siatkarek ma ogromny bonus w postaci dopingu kibiców i własnej hali.