Biało-czerwoni wygrali mecz otwarcia Memoriału Huberta Wagnera! Reprezentacja Polski z dużą łatwością pokonała Egipt

Mecz reprezentacji Polski z Egiptem rozpoczął się zgodnie z oczekiwaniami w pierwszej partii zdecydowanie dominowali "biało-czerwoni" od samego początku. Ekipa z Bartoszem Kurkiem na czele powiększała przewagę, a w decydującym momencie prowadzili 20:13. Ostatecznie set zakończył się zwycięstwem Polaków 25:16.

W drugiej odsłonie nie wyglądało to już tak dobrze, ponieważ Egipt postawił twarde warunki przynajmniej do połowy seta. Później ta wyrównana gra coraz bardziej zanikała, a podopieczni Nikoli Grbicia coraz pewniej powiększali swoją przewagę. W końcówce partii było już 20:15 po bloku Łukasza Kaczmarka. Ostatecznie Polacy wygrali 25:21, co dało im prowadzenie 2:0 w setach.

Polacy rozbili Egipt w pierwszym meczu Memoriału Huberta Wagnera! Pewne zwycięstwo "biało-czerwonych"

W trzeciej partii obraz gry się nie zmienił. Nikola Grbić miał pole do popisu, aby wpuszczać rezerwowych, którzy już niebawem będą walczyć o medale w Paryżu. "Biało-czerwoni" powiększali swoją przewagę, a na tablicy wyników było m.in. 19:11. Polacy przypieczętowali zwycięstwo wygrywając 25:18.

W kolejnych dniach ekipa z Bartoszem Kurkiem na czele zmierzą się z Niemcami oraz Słowenią.