Wśród siatkarzy reprezentacji Polski nie brakuje gwiazd światowego formatu, które uchodziłyby za liderów w niejednej kadrze na świecie. Do tego grona zalicza się również oczywiście Bartosz Kurek, który przy okazji jest jednym z najlepszych i najlepiej zarabiających siatkarzy na świecie. Gwiazdor biało-czerwonych przeszedł daleką drogę, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym jest obecnie i musiał podjąć wiele niełatwych decyzji. Te miały oczywiście realny wpływ na to, jakim wykształceniem może pochwalić się obecnie polski siatkarz.

Takie wykształcenie ma Bartosz Kurek! Te informacje zaskoczą wielu kibiców siatkówki

Już od najmłodszych lat, jeszcze chodząc do II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu, Bartosz Kurek przyciągał olbrzymią uwagę najlepszych klubów w Polsce, przez co ostatecznie w 2012 roku wyjechał do Moskwy, przenosząc się do tamtejszego Dinama, a później do Włoch, Japonii, Turcji i ponownie do Japonii z przerwami na występy w polskich klubach. Te decyzje sprawiły, że gwiazdor reprezentacji Polski nie był w stanie ukończyć studiów i obecnie może pochwalić się średnim wykształceniem.

Wykształcenie Bartosza Kurka zaskoczy niejednego wiernego fana siatkówki! Gwiazdor reprezentacji Polski podjął w przeszłości kluczową decyzję

W 2020 roku, kiedy na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu pracę licencjacką bronił Michał Kubiak, a tytuł magistra zdobyli Grzegorz Łomacz i Damian Wojtaszek, "Nowa Trybuna Opolska" donosiła, że na uczelni pojawił się również Bartosz Kurek, który zdecydował się ponowić studia na kierunku marketing sportowy. Do tej pory jednak nie pojawiły się informacje o tym, aby gwiazdor reprezentacji Polski zdobył wyższe wykształcenie.