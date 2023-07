Zbigniew Bartman ponownie wbił bolesną szpilę Wilfredo Leonowi! Bez oporów wytknął mu jedno po wygraniu Ligi Narodów

Zbigniew Bartman rozpętał niemałą burzę po meczu Polska - Niemcy w ramach fazy zasadniczej Ligi Narodów. Wilfredo Leon po raz pierwszy wystąpił wtedy w oficjalnym tegorocznym meczu polskich siatkarzy, a Biało-Czerwoni po zażartej walce wygrali 3:2. Słowa byłego siatkarza wypowiedziane na antenie podczas wizyty w studiu TVP Sport szybko się rozniosły. - Nie wiem, czy wszyscy zwróciliśmy uwagę na to, że jako jedyny nie śpiewał naszego hymnu. Na pewno hymn kubański by zaśpiewał, ale polskiego nie śpiewa. To tak reasumując i podsumowując, dlaczego nie akceptuję tego, że Leon gra w reprezentacji Polski - stwierdził wówczas 36-latek. Minął miesiąc, a Polska wygrała Ligę Narodów i wielu kibiców zwróciło uwagę na to, że Leon zaśpiewał "Mazurka Dąbrowskiego" na podium. Wielu z nich natychmiast odniosło to do słów Bartmana, jednak sam zainteresowany pozostał niewzruszony.

- To, że zaśpiewał hymn po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów - bardzo fajnie, tylko dlaczego tak późno i dlaczego akurat w momencie, kiedy ten medal zdobył. Dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Co się zmieniło w jego głowie, że nagle hymn można śpiewać, a wcześniej nie można było? - powiedział Bartman w rozmowie z "Super Expressem" po programie federacji Clout MMA promującym jego nadchodzącą walkę z Tomaszem Hajtą. "Roast" odbył się zaledwie dzień po zwycięstwie siatkarzy z USA, ale mistrz Europy z 2009 roku nie zamierza ciągnąć dalej tematu z Leonem.

- To jest temat, którego nie ma sensu dalej wałkować. Gratuluję Leonowi złotego medalu. Myślę, że w dużej mierze musi też podziękować kolegom, bo gdyby nie genialne zmiany Tomasza Fornala i Norberta Hubera, którzy poza jakością siatkarską wprowadzili też bardzo dużo dobrej atmosfery na boisko, to mogłoby być różnie w tym finale z USA - stwierdził popularny "Zibi".

- Nigdy Wilfredo źle nie postrzegałem, dla mnie temat cały czas jest ten sam. Występował w reprezentacji Kuby, teraz gra dla Polski. Dla mnie się to gryzie. Przepisy FIVB w tym roku zostały zmienione i nie ma już możliwości zmieniania barw narodowych dla zawodników, którzy reprezentowali seniorskie reprezentacje jednego kraju. Uważam, że słusznie i wprowadzono to zdecydowanie za późno - podsumował sprawę 36-latek. Całą rozmowę ze Zbigniewem Bartmanem obejrzysz w powyższym wideo!