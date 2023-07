Michał Kubiak przypomniał o sobie i wywołał olbrzymi gniew kibiców! Za te słowa nie mieli dla niego litości

Siatkarze reprezentacji Polski cieszą się od lat ogromnym szacunkiem i sympatią wiernych kibiców i nie inaczej było w przypadku Michała Kubiaka, którego grono fanów kurczyło się i rosło w zależności od sytuacji. Po tym, jak były kapitan biało-czerwonych postanowił zakończyć reprezentacyjną karierę w marcu ubiegłego roku, spora część kibiców polskiej siatkówki mogła przestać śledzić jego dalsze losy. Teraz jednak siatkarz przypomniał o sobie i natychmiast mocno oberwał za swoje słowa.

Michał Kubiak potwornie oberwał za swoje słowa! Przypomniał o sobie w sieci i rozjuszył fanów

Michał Kubiak zdecydował się bowiem przyjąć zaproszenie do podcastu kontrowersyjnego "Żurnalisty", za co już wiele gwiazd sportu, estrady, czy po prostu celebrytów obrywa od internautów. W przypadku byłego siatkarza reprezentacji Polski poszło jednak o coś znaczenie większego, a dokładniej jego słowa odnoszące się do stanu psychicznego sportowców i tego, że potrafią nie radzić sobie z pewnymi sytuacjami.

- Ja uważam psychologię sportu za rzecz zbędną. Jest to dla mnie unikanie odpowiedzialności przez sportowca, nieumiejętność znalezienia sobie rozwiązania do danej sytuacji przez samego siebie tylko liczysz, że ktoś z boku za ciebie to rozwiąże - przekonywał Michał Kubiak w podcaście. Nie trzeba było długo czekać, aż fani siatkówki przejadą się po byłym kapitanie biało-czerwonych wypominając mu, że po nieudanych igrzyskach europejskich ten nie miał na tyle odwagi, aby wyjść do dziennikarzy i zmierzyć się ze słowami krytyki.

