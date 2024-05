Znana przyszłość byłego kapitana reprezentacji Polski! Michał Kubiak podjął decyzję, klamka zapadła

Wyznanie Bartosza Kurka rozbije serca kibiców na milion kawałków. Powiedział to, czego wielu się obawiało. To będzie koniec

Michał Kubiak jest bez wątpienia jednym z najlepszych siatkarzy w historii reprezentacji Polski i nie tylko. Przyjmujący w swojej karierze sięgał dwukrotnie po mistrzostwo świata w 2014 i 2018 roku. 35-latek trzykrotnie zdobywał krążki w ramach Pucharu Świata, a także trzy brązowe medale mistrzostw Europy. Kubiak ostatni raz w polskiej lidze grał w latach 2011-2014 w barwach Jastrzębskiego Węgla. W kolejnych latach przyjmujący trafił do tureckiego Halkbanku Ankara, a następnie wybrał azjatycki kierunek - Panasonic Panthers, Beijing BAIC Motor, a teraz występuje w ekipie Shanghai Bright. Menedżer Kubiaka - Georges Matijasevic w rozmowie z "TVP Sport" wspomniał o ewentualnym powrocie do Polski.

- Co do jego przyszłości, jedną z możliwości jest pozostanie w klubie. Jednocześnie prowadzimy rozmowy w Polsce. Wszystko jest więc możliwe i otwarte – wyjaśnił. – Chińskiej drużynie bardzo na nim zależy. Jej członkowie podkreślają, jak ważne są jego umiejętności przywódcze. Nigdy nie mieli lidera, który w taki sposób oddziaływałby na team. Michał ciągle jest więc graczem na światowym poziomie, jednym z najlepszych przyjmujących na świecie i kluby to wiedzą. Kontrakty w Szanghaju podpisuje się na rok. To więc czy Michał zostanie w Azji, czy wróci do Polski nie jest przesądzone - wówczas przekazał agent byłego reprezentanta Polski.

Michał Kubiak przedłużył kontrakt z Shanghai Bright! Koniec marzeń o powrocie byłego kapitana reprezentacji Polski do PlusLigi

Agencja LZ Sport PRO reprezentująca Kubiaka przekazała za pomocą mediów społecznościowych, że przyjmujący przedłużył kontrakt z drużyną Shanghai Bright. Wszystko wskazuje na to, że były reprezentant Polski w barwach chińskiej ekipy będzie grał do zakończenia sezonu 2024/2025. "@realkubiak13 , outside hitter from Poland, 23/24 Chinese Cup winner and champion of China, signs 1 more year in Shanghai! Congrats Kubi, congrats Shanghai!".