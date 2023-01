Zuzanna Górecka rozgrzewa urodą! Najseksowniejsza polska siatkarka jest marzeniem mężczyzn, co za zdjęcia!

Anna Kurek pokazała, co sprawia jej przyjemność. To danie jest uwielbiane przez wielu, określiła je jednym słowem

Zuzanna Górecka od kilku lat jest gwiazdą reprezentacji Polski. Przyjmująca ŁKS Łódź słynie ze swoich wielkich, siatkarskich umiejętności, ale też wspaniałej urody, która przykuwa wzrok fanów sportu w całej Polsce. Gwiazda kadry jest prawdziwą ulubienicą męskiej części publicznośći, która wprost nie może się na nią napatrzeć. Zdjęcia zawodniczki trzeba zobaczyć!

Zuzanna Górecka rozgrzewa serca kibiców siatkówki. Gwiazda kadry to prawdziwa seksbomba

Seniorska kariera Zuzanny Góreckiej zaczęła się w Legionovii Legionowo. Przez swoje dobre występy, gwiazda zapracowała na transfer do Włoch, do drużyny Igor Gorgonzola Novara, gdzie występowała przez jeden sezon, aby wrócić do Polski. W latach 2020-2022 związana była z Grot Budowlani Łódź, a od 2022 roku występuje w ŁKS. Siatkarka, która jest prawdziwą gwiazdą polskiej ligi i reprezentacji ma na swoim koncie wiele sukcesów, ale także fanów, którzy podziwiają nie tylko jej grę, ale urodę. Aby zobaczyć niezwykle gorące zdjęcia Zuzanny Góreckiej, przejdź do galerii.