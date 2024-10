Marcin Gortat stracił fortunę. Szczere wyznanie byłego koszykarza NBA, bolesna lekcja

Największy twardziej uroni łzę po tym, co spotkało Bartosza Bednorza! Fala łez napływa do oczu po tym, jak został potraktowany

Marcin Gortat nie kryje się z tym, jak duży jest jego majątek. Koszykarz przez wiele lat gry w NBA zarobił fortunę, a w jednej rozmowie z "WP Sportowe Fakty" rzucił wprost o swoich finansach. - Nie mam zielonego pojęcia, jaki mam majątek. Dla mnie osobiście jest to niepoliczalne z tego względu, że duża część, 1/3 jest w aktywach, które trzeba by było upłynnić, żeby wiedzieć, ile potencjalnie za dom, ziemię czy budynek mogę dostać, że tak powiem, za ile mogę to sprzedać. Dla jednego dom może być wart sumę x, dla innego 3x - rzucił Gortat.

Natomiast "Wprost" w 2022 roku oszacował majątek byłego koszykarza na potężną sumę 490 mln złotych. Warto zaznaczyć, że oprócz wielu inwestycji Gortat otrzymuję stosunkowo wysoką emeryturę.

Marcin Gortat podzielił się szokującą informacją. Stracił wielkie pieniądze

Gortat w trakcie swojej kariery występował w wielu klubach NBA. 40-latek grał w barwach m.in. Orlando Magic, czy Phoenix Suns. Polak za pomocą mediów społecznościowych postanowił podzielić się traumatyczną historią, która nie została rozwiązana do dzisiaj. - Moja największa strata pieniędzy w życiu była jakieś 10 lat temu. Kiedy postanowiłem zainwestować pieniądze z człowiekiem, który nie miał zielonego pojęcia o biznesie ani tworzeniu aplikacji. Zainwestowałem ponad 130 tysięcy dolarów i wszystko straciłem, nie mówiąc o tym, że człowieka do dziś nie ma jest, jest nie znaleziony, jest poszukiwany. To były chyba pieniądze najgłupiej wydane. Jedno jest pewne, że to nauczyło mnie bardzo dużo pokory i nauczyło mnie również, aby w biznesie wszystko kontrolować, a co najważniejsze sprawdzać z kim wchodzisz w biznes. Dlatego gorąco polecam zanim to zrobicie to róbcie to z głową i z osobami, które są mądrzejsze od was - zakończył Gortat.