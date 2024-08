Najpiękniejsza polska siatkarka wiła się bez ubrań. Rozpaliła fanów do czerwoności, gorące zdjęcia

Martyna Grajber od pewnego czasu jest poza reprezentacją Polski, ale nadal cieszy się wielką sympatią. W zeszłym sezonie zawodniczka Chemika Police świętowała zdobycie mistrzostwa, jednak to nie wystarczyło, żeby przekonać Stefano Lavariniego. 29-latka miała więc sporo czasu na wakacje, które powoli się kończą. Już wkrótce rozpocznie się nowy sezon, mimo że temperatura za oknem zupełnie na to nie wskazuje. Nic dziwnego, że Grajber myśląca powoli o kolejnych rozgrywkach, korzysta też z upalnego lata. Jej fani mogą podziwiać to w mediach społecznościowych, gdzie siatkarka czuje się jak ryba w wodzie i zupełnie się nie krępuje. Pokazała to też ostatnim postem z basenu w naprawdę skąpym bikini!

Martyna Grajber w bikini wiła się w basenie

Temperatura w Polsce w ostatnich dniach znacznie przekraczała 30 stopni i wielu ludzi wybierało się nad wodę. Grajber również pomyślała o schłodzeniu ciała, ale zrobiła to po prostu w ogródku. W nim postawiła niewielki dmuchany basen idealny dla jednej osoby. Dzięki temu mogła wskoczyć w strój kąpielowy i poopalać się na własną rękę. Pochwaliła się tym w swoim stylu - w social mediach, zamieszczając opis do dwóch zdjęć z dużym dystansem.

"Pov: Stary obiecał Ci Malediwy; Podliczyłaś hajsy z komunii, bierzmowania i ślubu; Kupiłaś za to kostium z Dolców i Gibbonów; i te okulary z Pranda, Parda czy coś tam; Wyszłaś już na -5674; Jesteś odwalona jak szczur na otwarcie kanału i nagle niebezpiecznie zbaczacie do Kika…; i już wtedy wiesz… no właśnie… wiesz, że te Twoje Malediwy to Ci się tylko w 🍑 poprzewracało, a promka na basen ze 120 na 60 to jest to w co celujecie. Ale myślisz sobie, że w sumie dobrze wyszło, bo na Malediwach nie mają płotów i by gacie starego nie wyschły! P.S. Za dystans nie zapłacisz kartą MasterCard. 2 zdjęcie #makingof" - rozbroiła fanów opisem. Jedno ze zdjęć pokazało, jak mocno starała się w basenie o odpowiednią pozę do fotografii, które wzbudziły prawdziwy zachwyt.