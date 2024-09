Rozczulające ujęcie Wojciecha Szczęsnego z rodziną! Żona byłego reprezentanta Polski zwróciła na to sporą uwagę

Nadal ciężko uwierzyć w to, że Wojciech Szczęsny już nie pojawi się między słupkami na murawie. Wieloletni reprezentant Polski postanowił zakończyć karierę, a wszystkich poinformował za pomocą mediów społecznościowych. - Dałem też grze wszystko, co miałem. Dałem 18 lat mojego życia, codziennie, bez wymówek. Dzisiaj moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, ale mojego serca już w tym nie ma. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie — mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego zdecydowałem się odejść z profesjonalnej piłki. Koniec podróży to czas refleksji i wdzięczności – dodał. - Teraz każda historia ma swój koniec, ale w życiu każde zakończenie jest nowym początkiem. Co przyniesie mi ta nowa droga — czas pokaże. Ale jeśli ostatnie 18 lat nauczyło mnie czegokolwiek, to tego, że nie ma rzeczy niemożliwych, i uwierz mi, będę marzyć o CZYMŚ WIELKIM!" - wyjaśnił "Szczena".

To zdjęcie mówi wszystko! Emocjonujące chwile rodziny Wojciecha Szczęsnego

Kilka dni temu zakończyło się pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Podopieczni Michała Probierza zwyciężyli ze Szkocją 3:2, a następnie odnieśli porażkę z Chorwacją 1:0. W pierwszym meczu za Szczęsnego wystąpił Marcin Bułka, a w drugim Łukasz Skorupski.

Te chwile wyrażają więcej niż tysiąc słów

Marina Łuczenko-Szczęsna w mediach społecznościowych pochwaliła się wyjątkowym zdjęciem, na którym rodzina była w komplecie. Wszystko podpisała wymownymi słowami. - A to my #SZCZĘŚNI. Tacy trochę nie instagramowi, zwykli domowi ale szczęśliwi, bo razem - można przeczytać.