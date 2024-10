Julia Żugaj i Hejka Tu Lenka w zaskakującej konfrontacji. Zmierzą się przed hitowym meczem reprezentacji Polski

Kampania „Dziewczyny. Drużyna nie tylko na boisku” to inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej, promująca kobiecą piłkę nożną. Tym razem PZPN nawiązał współpracę z dwiema twórczyniami internetowymi, których działalność śledzą miliony fanów. Julia Żugaj oraz Lena Pachuc, znana w sieci jako Hejka Tu Lenka, mają okazję przenieść swoją pasję i energię z mediów społecznościowych na stadion, pokazując młodym dziewczynom, że piłka nożna kobiet to nie tylko domena profesjonalnych sportowczyń, ale także przestrzeń do realizacji marzeń, rozwijania talentów i wspólnej zabawy.

Julia Żugaj vs Hejka Tu Lenka na murawie. Wielki mecz influencerek

Influencerki już niebawem spotkają się na murawie i wcielą się w rolę kapitanek drużyn piłkarskich. Pokierują zespołami dziewczynek w wieku od 8 do 14 lat, które zwyciężyły w dedykowanym konkursie ,,Drużyna Dziewczyn – Wielki Mecz Julii Żugaj vs. Hejka Tu Lenka”. Młode piłkarki będą miały okazję spotkać się z idolkami, by u ich boku spróbować swoich sił w sportowej rozgrywce na murawie jednego z największych stadionów w Polsce. Mecz dziewcząt z udziałem popularnych twórczyń odbędzie się już 29 października o godzinie 11:00 na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, który obecnie jest domem piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet.

i Autor: Materiały prasowe Julia Żugaj vs Hejka Tu Lenka

Sportowe widowisko z udziałem influencerek to nie jedyne ważne spotkanie dla kobiecej piłki nożnej tego dnia. We wtorek o godzinie 18:00 na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku odbędzie się mecz barażowy o awans do Mistrzostw Europy Kobiet 2025, w którym reprezentacja Polski zmierzy się z drużyną Rumunii. Bilety na mecz Polska-Rumunia można zakupić na stronie bilety.laczynaspilka.pl.

– Wierzymy, że nadchodzący Wielki Mecz będzie wyjątkowym wydarzeniem dla najmłodszych. Udział tak popularnych twórczyń internetowych jak Julia Żugaj i Hejka Tu Lenka udowadnia, że osoby będące idolami młodego pokolenia chętnie pokazują, iż piłka kobieca to przestrzeń otwarta dla każdego – bez względu na wiek czy dotychczasowe doświadczenie sportowe. Wielki Mecz influencerek to także zapowiedź kolejnego ważnego wydarzenia – meczu barażowego reprezentacji Polski o awans do Mistrzostw Europy Kobiet 2025. Reprezentantki naszego kraju zmierzą się z drużyną Rumunii. Serdecznie zapraszamy na stadion Polsat Plus Arena w Gdańsku na oba wydarzenia – mówi Zbigniew Bartnik, przewodniczący Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, członek Zarządu PZPN.

Każdy, kto zakupi bilet na mecz Polska - Rumunia, zyska możliwość odebrania bezpłatnej wejściówki na Wielki Mecz influencerek. Kibice będą mogli pobrać ją na stronie stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Liczba miejsc na to wydarzenie jest jednak ograniczona.

Kampania ,,Dziewczyny. Drużyna nie tylko na boisku”

Wielki Mecz to kolejny element kampanii Polskiego Związku Piłki Nożnej pod hasłem „Dziewczyny. Drużyna nie tylko na boisku”, która ma na celu zmienić stereotypowe postrzeganie roli dziewcząt w sporcie, a szczególnie w piłce nożnej. W ramach kampanii działa strona druzynadziewczyn.pl, na której można znaleźć m.in. poradniki dla rodziców, mapę klubów i drużyn dla dziewczyn oraz listę osób odpowiedzialnych za piłkę nożną kobiet w danym województwie. W ramach kampanii powstał również spot, a w 2024 roku odbyły się festiwale piłkarskie dla dziewczyn w każdym województwie.