Bartosz Zmarzlik pogrążony w wielkim smutku i żałobie. Wzruszające pożegnanie, aż łza się leje po poliku

Potężne wyzwanie przed Bartoszem Zmarzlikiem. Jeszcze nigdy tego nie dokonał, na pewno go to uwiera

Polska pewnie awansowała do finału Speedway of Nations. Groźny upadek Bartosza Zmarzlika

Bartosz Zmarzlik dowiedział się o bardzo smutnej okoliczności. W wieku 72 lat zmarł jego pierwszy trener - legendarny Bogusław Nowak. Były żużlowiec i trener odszedł, a reprezentant Polski dowiedział się o tym będąć w Manchesterze, na Speedway of Nations. Na mediach społecznościowych Zmarzlika pojawiły się wyrazy kondolencji.

Bartosz Zmarzlik żegna znanego szkoleniowca. Ich relacja była szczególna

Zmarzlik i Nowak poznali się, kiedy czołowy polski żużlowiec był jeszcze dzieckiem. To właśnie zmarłemu Nowakowi przypisuje się to, że był pierwszym szkoleniowcem późniejszego zdobywcy mistrzostwa świata.

- - Te nasze wyścigi obserwował mały chłopiec, widziałem, że oczy zrobiły mu się wielkie. Podszedł do mnie i zapytał, czy on także mógłby spróbować. Po dwóch dniach, we wtorek zjawił się na zajęciach, z całą rodziną: mamą, tatą i starszym bratem Pawłem. Tego dnia, z tego co pamiętam, jeszcze nie jeździli, nie mieli sprzętu. Ale udało się szybko sprowadzić dwa motocykle do mini-żużla z Danii. I tak się rozpoczęła przygoda ze sportem przyszłego mistrza świata. Bartek miał wtedy sześć lat i przez następne siedem trenował i startował w mojej szkółce - mówił w jednym z wywiadów.

Relacja między zawodnikiem i szkoleniowcem była szczególna, a Zmarzlik nigdy nie zapomniał o swoim szkoleniowcu. Nowak był osobą niepełnosprawną, a reprezentant Polski pomagał mu, kupując mu wózek inwalidzki.

- Spytał ile kosztuje taki sprzęt, a gdy usłyszał, że 25 tysięcy złotych, odpowiedział jedynie, że nie muszę już zbierać, bo on chciałby mi taki wózek kupić z własnych środków - opowiadał Nowak, cytowany przez "WP. SportoweFakty".

Zmarzlik pożegnał swojego szkoleniowca i przyjaciela za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Trenerze, dziękuję za wszystko, czego mnie Trener nauczył. Spoczywaj w pokoju - napisał Bartosz Zmarzlik.