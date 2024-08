Bolesne rozstanie Lewisa Hamilton. Jego wieloletni związek dobiegł końca

Choć Lewis Hamilton jeszcze nawet nie myśli o sportowej emeryturze, to już teraz można spokojnie nazywać go żyjącą legendą Formuły 1. Brytyjczyk od wielu lat należy do ścisłej czołówki kierowców w stawce cyklu Grand Prix i wciąż stać go na wielkie sukcesy. Wiedzą o tym szefowie utytułowanych ekip. I choć jeszcze niedawno wyciągnięcie go ze stajni Mercedesa zdawało się kompletnie niemożliwym, to sytuacja uległa zmianie. Wiadomo już, że po sezonie Hamilton przejdzie do Ferrari. Długo wydawało się, że jego wieloletni związek z inżynierem wyścigowym przetrwa i tę próbę, ale teraz wszystko jest jasne. Dojdzie do rozstania, którego Hamilton może bardzo żałować.

Koniec długiego związku Hamiltona

Lewis Hamilton jeszcze w 2013 roku związał się z Peterem Bonningtonem, który został jego inżynierem wyścigowym po tym, jak kierowca zasilił szeregi teamu Mercedesa. Ich współpraca okazała się niezwykle owocna. Panowie odnieśli 80 zwycięstw w wyścigach z cyklu Grand Prix. Co więcej, zawodnik aż 6 razy w tym czasie sięgał po mistrzostwo świata. Dlaczego więc Bonnington nie będzie kontynuował ich wspólnej przygody? Mercedes zdecydował się go awansować i niewykluczone, że tym samym Toto Wolff zatrzymał specjalistę w szeregach.

Zmiany w Mercedesie

Nie wiadomo jeszcze kto w przyszłym sezonie będzie ścigał się w barwach Mercedesa obok George'a Russella. Wiadomo za to, że wspomniany Bonnington obejmie stanowisko szefa inżynierii wyścigowej. Co ciekawe, 49-latek już teraz wchodzi w nowe buty. Do końca sezonu dodatkowe obowiązki będzie musiał jednak pogodzić z dotychczasowymi związanymi z Hamiltonem.