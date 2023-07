Drużynowy Puchar Świata RELACJA NA ŻYWO. Polska goni Wielką Brytanię w walce o złoto! Wielkie ściganie we Wrocławiu [WYNIKI LIVE]

Drużynowy Puchar Świata WYNIKI

Polska (B. Zmarzlik, M. Janowski, P. Dudek, J. Kołodziej, D. Kubera) - 14 pkt

Australia (J. Lidsey, M. Fricke, C. Holder, J. Holder, J. Doyle) - 8 pkt

Dania (N. Pedersen, L. Madsen, M. Michelsen, A. Thomsen, R. Jensen) - 9 pkt

Wielka Brytania (T. Woffinden, T. Brennan, R. Lambert, D. Bewley, A. Ellis) - 17 pkt

Na żywo Drużynowy Puchar Świata na żużlu Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Po 8 biegach sytuacja jest dość przejrzysta - Wielka Brytania walczy z Polską o złoto, a Dania z Australią o brąz. Oby tak do samego końca! Finał DPŚ po 2.serii:

Wielka Brytania 17, Polska 14, Dania 9, Australia 8#JazdaPolska — Żużlowa Reprezentacja Polski (@PolskiZuzel) July 29, 2023 VIII bieg Kubera i Woffinden świetnie ruszyli spod taśmy i rozpoczęli zażartą walkę o 1. miejsce! Co chwila tasowali się na prowadzeniu, ale na początku trzeciego okrążenia to Brytyjczyk wyszedł na zdecydowane prowadzenie. Z kolei Kubera nie najlepiej obrał ścieżkę i dał się nieco dogonić Leonowi Madsenowi, jednak na szczęście obronił się przed Duńczykiem. Holder zupełnie nie liczył się w walce. VIII bieg Powalczą: Dominik Kubera, Leon Madsen, Jack Holder i Tai Woffinden. VII bieg Fatalny start Janowskiego i Polak od początku miał ogromną stratę. Z kolei Jensen ratuje honor Duńczyków! Max Fricke mocno na niego naciskał, ale Rasmus nie dał się wyprzedzić i wygrał drugi bieg. Janowski starał się na dystansie dogonić Ellisa, jednak był niesamowicie wolny i zamknął stawkę. VII bieg Na torze: Rasmus Jensen, Maciej Janowski, Adam Ellis i Max Fricke. VI bieg Zmarzlik przegrał start, ale fantastycznie wykorzystał szerokość toru i szybko przebił się z ostatniej pozycji na prowadzenie! Gdy je objął, nie dał już się dogonić i kapitalnie odjechał Lambertowi. Z tyłu Doyle walczył z Michelsenem o punkt, ale przegrał z Duńczykiem. Polska goni Wielką Brytanię! VI bieg Na torze ponownie pojawi się Bartosz Zmarzlik, a także Jason Doyle, Robert Lambert i Mikkel Michelsen. V bieg W końcu! Polska z pierwszym zwycięstwem po pięknej jeździe Patryka Dudka! Start był niezwykle wyrównany, ale na dystansie Polak nie miał sobie równych i zdecydowanie odjechał drugiemu Bewleyowi, który mocno bronił się przed Thomsenem. Australijczyk przyjechał ostatni. V bieg Czas na drugą serię wyścigów! W piątym biegu pojadą Anders Thomsen, Patryk Dudek, Jaimon Lidsey i Dan Bewley. Tak wygląda klasyfikacja po 4 biegach: Finał DPŚ po 1.serii:

Wielka Brytania 9, Polska 6, Australia 6, Dania 3#JazdaPolska — Żużlowa Reprezentacja Polski (@PolskiZuzel) July 29, 2023 IV bieg Polska kończy pierwszą serię bez zwycięstwa! Maciej Janowski wyszedł z pierwszego łuku na prowadzeniu, ale Robert Lambert zdołał go wyprzedzić na dystansie i to Brytyjczyk przyjechał pierwszy. Na konto Biało-Czerwonych trafiły dwa punkty, a jedno oczko zdobył Jaimon Lidsey. Ostatni przyjechał Leon Madsen. III bieg Rasmus Jensen pozbierał się po upadku i w znakomitym stylu wygrał trzeci bieg! Prowadził od początku do końca, wyprzedzając Jasona Doyle'a. Dominik Kubera szybko spadł na ostatnie miejsce, ale na dystansie udało mu się wyprzedzić Toma Brennana. III bieg Rasmus Jensen upadł na tor po kontakcie z Jasonem Doyle'em, ale sędziowie zadecydowali o powtórce w pełnym składzie. II bieg Kapitalny początek Wielkiej Brytanii! Tai Woffinden poszedł w ślady Bewleya i wygrał drugi bieg, wyprzedzając drugiego Patryka Dudka! Max Fricke zdobył punkt za trzecie miejsce, a Duńczycy ponownie zamknęli stawkę. I bieg Bartosz Zmarzlik nie najlepiej otworzył rywalizację dla Polski! Lider drużyny przyjechał trzeci w biegu z Danem Bewleyem, Jackiem Holderem i Nickim Pedersenem. Aktualny mistrz świata wyprzedził tylko Duńczyka, a 3 punkty powędrowały na konto Wielkiej Brytanii - Bewley przyjechał przed Holderem. Zaczynamy rywalizację o medale DPŚ! Trwa oficjalna prezentacja zawodników dzisiejszego finału! Początek rywalizacji już za 10 minut! Witamy w relacji na żywo z finału żużlowego Drużynowego Pucharu Świata 2023! Polska powalczy we Wrocławiu o złoto w składzie: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek, Janusz Kołodziej i Dominik Kubera!

Polska jako gospodarz tegorocznego Drużynowego Pucharu Świata na żużlu miała zapewniony awans do finału. W związku z tym podopieczni Rafała Dobruckiego mogli spokojnie obserwować rywalizację w półfinałach i barażach i całą uwagę skupili na sobotnim finale. Biało-Czerwoni w składzie: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek, Janusz Kołodziej i Dominik Kubera powalczą o złote medale, ale z pewnością czeka ich wielka rywalizacja. Podobny plan na wieczór we Wrocławiu mają żużlowcy z Australii, Danii i Wielkiej Brytanii. To właśnie te reprezentacje uzupełniają skład finału DPŚ. Kibice będą mogli zatem podziwiać na torze m.in. Leona Madsena, Nickiego Pedersena, Taia Woffindena czy Chrisa Holdera. Wszyscy w Polsce mają jednak nadzieję, że to Zmarzlik, Janowski i pozostali Polacy będą błyszczeć na stadionie Sparty Wrocław. Początek finału DPŚ już o 20:00!