Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin: PGE Ekstraliga (11.04.2025) - bonus 199 zł za typ na zwycięzcę!

Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin: kto faworytem do wygranej?

Dla bukmacherów faworytami do wygranej są zawodnicy z Lublina, którzy w tym samym składzie pewnie sięgnęli po triumf w rozgrywkach w poprzednim roku. Patrząc na biegi, które dzisiaj się odbędą, niemalże w każdym starcie spod taśmy przewagę powinni mieć zawodnicy Koziołków. Dobrze w trakcie okresu przygotowawczego wyglądał Bartosz Zmarzlik. Czy to właśnie on będzie liderem swojej drużyny i zaprowadzi ich do zwycięstwa?

Statystyki dla typera na mecz Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin

W poprzednim roku na tym obiekcie padł wynik 43:47. Był to zaskakujący rezultat patrząc na skład beniaminka. Drużyny spotkały się także podczas fazy play-off, gdzie Motor nie był już tak łaskawy dla gospodarzy. Wygrali oni różnicą 19. punktów, zapewniając sobie spokojny rewanż na domowym torze. Najlepiej punktującym wtedy zawodnikiem był Bartosz Zmarzlik, który zgromadził na swoim koncie 12. punktów.

Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin: gdzie obejrzeć? Transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Falubazem Zielona Góra a Motorem Lublin rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1 oraz w telewizji internetowej Eleven Sports.

