Grand Prix Cardiff Transmisja stream online. Gdzie oglądać żużel dzisiaj w UK 17.08.2024

Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff już dzisiaj o godzinie 18. Dla najlepszych żużlowców świata będzie to powrót do rywalizacji po 1,5 miesiąca przerwy od GP Polski w Gorzowie. Była to szósta z jedenastu rund zaplanowanych w tym sezonie, a na półmetku Bartosz Zmarzlik zbudował ogromną przewagę nad rywalami. Obrońca tytułu mistrza świata jako jedyny startował w finale we wszystkich GP, i choć wygrał tylko raz w Szwecji, to wyprzedza drugiego Jacka Holdera o 27 punktów! Taka przewaga sprawia, że jest murowanym faworytem do kolejnego mistrzostwa świata, ale musi ją utrzymać w drugiej połowie sezonu. Ta zacznie się już dziś na torze w Cardiff.

Zmarzlik poza zwycięstwem w Szwecji aż trzykrotnie był drugi - w Warszawie, Niemczech i ostatnio w Gorzowie Wielkopolskim. Na jego dorobek składa się też 3. miejsce w Pradze i czwarte na otwarcie sezonu w Chorwacji. Stabilizacja na najwyższym poziomem jest jego kluczem do sukcesu, choć trzeba zaznaczyć, że wygrana na torze w Malilli była jego 24. triumfem w karierze. Tym samym Zmarzlik został samodzielnym liderem klasyfikacji żużlowców z największą liczbą zwycięstw w Grand Prix. Teraz w Cardiff powalczy o jubileuszowy 25. triumf!

Grand Prix w Cardiff już dzisiaj, w sobotę 17 sierpnia 2024. Uwaga, początek zawodów o godzinie 18! Jest to nietypowa pora jak na zawody Speedway GP, które zazwyczaj rozpoczynają się godzinę później. Transmisja wyłącznie w płatnej usłudze Max, gdzie trzeba wykupić subskrypcję! Darmowa relacja na żywo na sport.se.pl.