Grand Prix Polski TV Transmisja NA ŻYWO Gorzów Gdzie oglądać żużel dzisiaj w TV GP Polski w Gorzowie STREAM ONLINE LIVE 24.06.2023 Na jakim programie GP Polski w TV dzisiaj

Już dzisiaj Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim. To kolejna odsłona zmagań o IMŚ na żużlu. Faworytem jest Bartosz Zmarzlik, który zna tor w Gorzowie jak własną kieszeń. To tam stawiał pierwsze kroki w poważnym żużlu i to właśnie z miejscową Stalą związany był od początku kariery. Grand Prix Polski w Gorzowie dzisiaj o godzinie 19. Poniżej informacje o transmisji TV.

GP Polski w Gorzowie Transmisja TV Gdzie oglądać żużel dzisiaj w Gorzowie 24.06.2023

Bartosz Zmarzlik doskonale zna tor w Gorzowie. Stal opuścił po 12 latach, po zakończeniu poprzedniego sezonu. Aktualnie reprezentuje barwy Motoru Lublin, ale z pewnością nie zapomniał jak jeździ się na obiekcie im. Edwarda Jancarza. - Na pewno faworyt jest jeden. Cały czas się mówi się o Bartku i myślę, że teraz jest w bardzo wysokiej formie. Czy to wykorzysta? Trudno przesądzić. Turnieje w Gorzowie Wlkp. kończyły się wieloma niespodziankami, nieraz zwyciężali debiutanci czy zawodnicy, którzy długo nic nie wygrywali, chociażby Anders Thomsen w ubiegłym roku. Dlatego myślę, że w sobotę będzie ciekawie – powiedział PAP Stanisław Chomski, trener Stali Gorzów, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie toru na sobotnie zawody. - Emocje będą na pewno. Staramy się, jeśli nam pozwoli szefostwo zawodów, tak przygotować tor, by wyścigi były zarówno widowiskowe dla kibiców, jak i bezpieczne dla zawodników - dodał.

Gdzie oglądać GP Polski TV Transmisja NA ŻYWO Gorzów Żużel w TV dzisiaj 24.06.2023

Bartosz Zmarzlik jest nie tylko faworytem w Gorzowie, ale też głównym kandydatem do zgarnięcia tytułu mistrza świata. Po czterech rundach przewodzi stawce, a we wszystkich tegorocznych zmaganiach był w finale. Triumfował w Gorican (Chorwacja) i Teterowie (Niemcy), na PGE Narodowym w Warszawie zajął 3. miejsce, a w Pradze (Czechy) był czwarty. W Gorzowie triumfował dwukrotnie - w 2014 i 2020 roku. - Nigdy nie widziałem, żeby się poddawał, nigdy nie jest wolny. Zawsze chce być pierwszy. Proszę przypomnieć sobie chociażby ostatnie Grand Prix w Warszawie, kiedy miał upadek w pierwszym biegu, a potem wylądował na podium. On zawsze walczy do końca. Bartek jest bardzo dobrym kierowcą, ale też ma świetny sprzęt. To ważne, bo kiedy masz szybki motocykl, możesz po prostu pokazać swoje umiejętności na torze - powiedział nam Jack Holder, klubowy kolega Zmarzlika, który w klasyfikacji generalnej ustępuje tylko Polakowi.

Grand Prix Polski STREAM ONLINE LIVE Gdzie oglądać GP Polski Transmisja ONLINE 24.06.2023

Grand Prix Polski w Gorzowie Wlkp. zaplanowano na sobotę 24 czerwca. Początek GP Polski w Gorzowie o godzinie 19. Transmisja TV z Grand Prix Polski w Gorzowie na antenie w TTV oraz online na Eurosport Extra w Playerze.

Klasyfikacja generalna Grand Prix (po 4 z 10 zawodów)

1. Bartosz Zmarzlik - 70 punktów

2. Jack Holder (Australia) - 58

3. Jason Doyle (Australia) - 54

...13. Patryk Dudek - 23

14. Maciej Janowski - 21

16. Bartłomiej Kowalski - 4