Grand Prix w Toruniu RELACJA NA ŻYWO: Bartosz Zmarzlik znowu najlepszy na świecie GP na żużlu 28.09.2024 na żywo

Grand Prix w Toruniu 28.09.2024

Na żywo Grand Prix w Toruniu Witamy w relacji na żywo z GP w Toruniu, gdzie Bartosz Zmarzlik po raz kolejny zostanie ogłoszony mistrzem świata, po raz piąty w swojej karierze. Początek rywalizacji o godzinie 19:00. Zapraszamy!

Odśwież relację

Grand Prix w Toruniu RELACJA NA ŻYWO Bartosz Zmarzlik znowu najlepszy na świecie

Pomimo tego, że Bartosz Zmarzlik nie wygrał ostatniego Grand Prix w Vojens, to Polak dzięki zajęciu drugiego miejsca i tak zapewnił sobie kolejny, piąty już tytuł indywidualnego mistrza świata. Na duńskiej ziemi najlepszy okazał się Robert Lambert, który dzięki temu zajmuje również drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i przed GP w Toruniu ma olbrzymią szansę na zgarnięcie srebra w całych mistrzostwach. Cokolwiek by się nie działo na toruńskiej Motoarenie, to Bartoszowi Zmarzlikowi nie jest w stanie zagrozić już nic i zawodnik Motoru Lublin bez żadnej presji może rywalizować z resztą stawki, czekając na oficjalną koronację. Przed ostatnią rundą cyklu Speedway Grand Prix wciąż szanse na srebro ma również Fredrik Lindgren, który traci jedynie 10 punktów do Lamberta i wydaje się, że to właśnie ta rywalizacja skupiać będzie na sobie uwagę lwiej części kibiców w Toruniu. Zapraszamy na relację na żywo z GP w Toruniu! Początek o godzinie 19:00.