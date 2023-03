Jak Max Verstappen został mistrzem świata? "Anatomia mistrza" pokazuje jego drogę na szczyt!

Robert Kubica jeszcze wróci do F1?! Powiedział to wprost, nie wykluczył kilku scenariuszy

W kontrowersyjnych okolicznościach zdobywal pierwsze mistrzostwo świata. Drugi tytuł to była kompletna dominacja. Choć Max Verstappen to wciąż bardzo młody kierowca, to doczekał się już ogromnych sukcesów. Dwukrotny tytuł najlepszego kierowcy F1 w danym sezonie to dopiero początek jego drogi. Drogę do znakomitości pokazuje najnowszy serial dokumentalny platformy streamingowej Viaplay.pl, która na co dzień transmituje wyścigi F1. Serial "Max Verstappen. Anatomia mistrza" został zaprezentowany w Amsterdamie.

Max Verstappen uchyla kulisy prywatnego życia

Zwłaszcza drugi z odcinków może przykuć uwagę kibiców, którzy zainteresowani będą zakulisową drogą Maxa Verstappena na szczyt. Pokazuje ona wpływ jego taty, Josa Verstappena, byłego kierowcy Formuły 1 na karierę. Nie brakuje opinii, że ten był dla niego bardzo surowy, często przekraczając granicę. Pokazano wiele archiwalnych nagrań i dano głos obu bohaterom - Josowi i Maxowi, który odnieśli się do tej kwestii.

Kto pojawił się na premierze? Nie zabrakło znanych postaci ze świata sportu. Wśród nich byli m.in. były kierowca F1 Guido van der Garde, były inżynier takich stajni jak Ferrari czy BMW Sauber Ernest Knol czy były piłkarz Liverpoolu Sander Westenveld. W teatrze pojawił się także tata samego Maxa Verstappena, Jos Verstappen i jego siostra.

Jak poinformowano podczas premiery, to dopiero początek działalności Viaplay w temacie filmów i seriali dokumentalnych dotyczących sportowców. - Tak, prowadzimy rozmowy w tym temacie z kolejnymi sportowcami - mówił Alexander Bastin, wiceprezydent Viaplay ds. kontentu w Europie. Tajemniczo nie chciał jednak zdradzać więcej szczegółów w tej sprawie.

Premiera serialu dokumentalnego o Maxie Verstappenie na platformie Viaplay.pl już 2 kwietnia.

