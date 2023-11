Robert Kubica w końcu pojedzie w Ferrari! Mamy oficjalne potwierdzenie zespołu

Krzysztof Hołowczyc wraca na Rajd Dakar. Nie było go dziewięć lat, a konkurencja supertrudna

AF Copre współpracuje z Ferrari, w związku z tym Kubica ma kolejną okazję jeździć bolidami tej firmy. Można powiedzieć – nareszcie, bo przecież przed fatalnym wypadkiem rajdowym w 2011 roku miał już praktycznie zaklepane podpisanie umowy z Ferrari na starty w Formule 1. Teraz zatem wyjedzie na tor autem tej legendarnej firmy, chociaż w innej klasie wyścigowej.

Krzysztof Hołowczyc wraca na Rajd Dakar. Nie było go dziewięć lat, a konkurencja supertrudna

Kubica cieszy się, że wraca do Włoch

Kubica będzie startował w zawodach z serii WEC w kategorii Hypercar. – Jestem szczęśliwy, że nasze drogi z AF Corse spotkają się w przyszłym roku – powiedział Kubica. – To jeden z tych zespołów, który od lat odnosi wielkie sukcesy w sportach motorowych. Jestem przekonany, że zrobimy coś dobrego. Wracam do włoskiego zespołu, co jest równie ważne dla mnie – dodał Kubica, który po raz pierwszy poprowadzi auto kategorii Hypercar.

Robert Kubica wciąż myśli o F1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.