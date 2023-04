i Autor: East News Michael Schumacher

Taki był prywatnie

Niezwykłe słowa bliskiego współpracownika Michaela Schumachera. Taki był naprawdę! Opowiedział o tym po latach

Michael Schumacher to jedna z większych legend sportów motorowych. Niestety, od feralnego wypadku na nartach nie wiadomo, co słychać u znakomitego kierowcy m.in. stajni Ferrari. Były inżynier F1 Ernst Knol w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział, jak pracowało się z "Schumim". - Michael Schumacher był fantastyczną osobą - mówi wprost podczas premiery serialu dokumentalnego Viaplay "Max Verstappen. Anatomia mistrza". O co zawsze dbał Schumacher?