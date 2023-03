Robert Kubica doczeka się swojego serialu?! Były kierowca F1 nie ma wątpliwości! Ważne słowa

Robert Kubica jeszcze wróci do F1?! Powiedział to wprost, nie wykluczył kilku scenariuszy

Robert Kubica jest jednym z najbardziej szanowanych kierowców Formuły 1. Polak ścigał się w „królowej motorsportu” przez kilka lat, a jego kontrakt z Ferrari nie doszedł do skutku po tragicznym wypadku, do którego doszło 6 lutego 2011 roku na Ronde di Andora. Ten rajd prawdopodobnie przekreślił jego szanse na zdobycie mistrzowskiego tytułu.

Redakcja „Super Expressu” pojawiła się na światowej premierze serialu dokumentalnego o Maxie Verstappenie, który będzie miał premierę 2 kwietnia na platformie Viaplay.

Jednym z gości premiery serialu „Max Verstappen. Anatomia mistrza” był Giedo van der Garde. Były kierowca F1 przyznał, że jego zdaniem serial na temat Kubicy miałby szansę być hitem w Polsce.

- Dlaczego nie? Ma wielką historię do opowiedzenia. Viaplay zrobił serial dokumentalny z Maxem Verstappenem, ale robiąc coś podobnego z Robertem Kubicą… Byłoby to wyjątkowe. Jest zabawny, jest otwarty, jest utalentowany. Musiałby się otworzyć, by opowiedzieć wszystko ze szczegółami, co się wydarzyło, co poszło dobrze i źle. To mógłby być hit w Polsce – mówił Giedo van der Garde, były kierowca F1, a obecnie kierowca wyścigów długodystansowych.

Kim jest Giedo van der Garde?

Giedo van der Garde przez lata związany był z Formułą 1, ale ścigał się w niej tylko przez jeden sezon. Holender był kierowcą testowym Spyker F1 Team, Force Indii, Caterhamu i Saubera.

W sezonie 2013 van der Garde ścigał się w dziewiętnastu wyścigach, ale nie udało mu się zdobyć choćby jednego punktu. W tym roku będzie się ścigał w długodystansowych mistrzostwach świata w LMP2 razem z Robertem Kubicą. Jego zespołem będzie United Autosports.