Nowe wiadomości o Krzysztofie Hołowczycu. Szykuje się na wielką chwilę w swoim życiu

Krzysztof Hołowczyc swoją wizję na powrót snuł w rozmowie z portalem motorsport.com. Były znakomity rajdowiec przyznał, że miał ostatnio okazję prowadzić rajdową wersję samochodu Skoda Fabia, przeznaczoną dla serii WRC 2. Czerpał z tego mnóstwo radości i satysfakcji i nie wykluczył powrotu do ścigania z rywalami. Wszystko za sprawą cyklu WRC Masters, w którym startują zawodnicy po pięćdziesiątce. 62-letni Hołowczyc uznał, że nie byłby bez szans w tej rywalizacji, a dodatkowa adrenalina wciąż go napędza. Czy zobaczymy go w kolejnych wersjach odcinków specjalnych? Do tego zapewne jeszcze daleka droga, ale pomysł wyraźnie w nim zakiełkował i z pewnością przystąpi do realizacji swoich marzeń.

Hołowczyc szykuje się na powrót?

Krzysztof Hołowczyc we wspomnianej rozmowie przyznał, że potencjalny start w Masters wydaje się dla niego kuszącą opcją. - Byłem ostatnio w kilku miejscach związanych z WRC. Nawet Skodą pojeździłem. I wiesz co? Serce zaczęło mi bić dużo mocniej. Przyznam się szczerze, że jak zobaczyłem jeszcze, iż stworzono tę kategorię WRC Masters Cup, oczy mi się zaświeciły! - skomentował "Hołek". - Jacyś starzy mistrzowie mogą wsiąść i ścigać się między sobą. I podstawą tego jest WRC 2. Nawet gdy podrzuciłem temat zawodowym marketingowcom, dostrzegli oni, że już samo „Masters” w nazwie buduje pewien prestiż - dodał.

Krzysztof Hołowczyc chce być sportowcem

Mimo upływu lat Krzysztof Hołowczyc nie przestał być sportowcem. W rozmowie podkreślił, że w rozmowie z ekipami marketingowymi padały pomysły startów w autach sprzed lat. Sam kierowca odrzucił to jednak, tłumacząc, że sens ma tylko rywalizacja w nowoczesnych wersjach. Dodatkowo przekazał, że nie miałby problemów z motywacją, a każde wyzwanie potraktuje poważnie.

- Zobacz, ostatnio Petter Solberg przejechał rajd. Może zebrałaby się taka stara elita i te poważne nazwiska by ponownie wyjechały? Dla mnie byłaby to ogromna frajda... Już frajda, muszę to powiedzieć. Oczywiście, że będę traktował to jako sport, bo jestem sportowcem - wyjaśnił Hołowczyc.