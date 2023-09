Przerażające wieści na temat stanu zdrowia Michaela Schumachera. To słowa nie pozostawiają złudzeń

Woffinden ukarany za atak na kibica! Żużlowiec Betard Sparty Wrocław będzie musiał głęboko sięgnąć do kieszeni

Dokładne informacje na temat stanu zdrowia Michaela Schumachera trzymane są w ścisłej tajemnicy, a w ich posiadaniu są jedynie najbliższa rodzina byłego kierowcy rajdowego, lekarze oraz garstka najbliższych przyjaciół, którzy mogą odwiedzać Schumachera. Choć nie przekazują oni konkretnych wieści na temat stanu Niemca, to po ich wypowiedziach można wiele wnioskować. Tym razem na bardzo szczerą odpowiedź na temat Schumachera zdecydował się Roger Benoit, dziennikarz i przyjaciel byłego kierowcy. Jego słowa nie pozostawiają fanom już żadnych złudzeń.

Przyjaciel Schumachera rozwiał wątpliwości. „Nie ma nadziei”

Roger Benoit przez wiele lat znał się z Schumacherem i przez ten czas panowie nie raz mieli ze sobą na pieńku. W rozmowie ze szwajcarskim „Blickiem” wspominał on najróżniejsze historie związane z Schumacherem. Nie mogło jednak zabraknąć pytania o aktualny stan byłego kierowcy i choć Benoit zapytany o to, czy wie, jak sobie radzi Schumacher, odpowiedział przecząco, to zacytował wypowiedź jego syna.

– Jest tylko jedna odpowiedź na to pytanie, a jego syn Mick udzielił jej w jednym ze swoich rzadkich wywiadów w 2022 r.: "Dałbym wszystko, aby porozmawiać z tatą". To zdanie mówi wszystko o tym, jak jego ojciec radzi sobie od ponad 3,5 tys. dni. Sprawa bez nadziei – podsumował bardzo dosadnie Benoit.

