Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS Robert Kubica

ogromny pech

Robert Kubica miał start jak marzenie w 24h Le Mans, a potem... katastrofa! Ten błąd może wszystko zaprzepaścić

Robert Kubica wciąż z powodzeniem ściga się w różnych seriach wyścigowych. Fani wciąż widzieliby go w jakimś zespole Formuły 1, ale póki co nie zanosi się, by nasz najlepszy kierowca zanotował kolejny powrót do Królowej Motorsportu. Teraz Kubica postanowił ponownie wystartować w 24-godzinnym Le Mans. Mimo wyśmienitego początku wyścig może skończyć się dla niego ogromnym rozczarowaniem.