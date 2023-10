Robert Kubica otwarcie o swojej przyszłości. Otrzymał kilka ofert, ważą się losy jego występów w przyszłym sezonie

Robert Kubica po raz ostatni był regularnym kierowcą wyścigowym zespołu z Formuły 1 w 2019 roku, gdy reprezentował Williamsa. Zespół miał jednak wówczas ogromne problemy i bolidy Kubicy oraz George'a Russella były wówczas jednymi z najsłabszych w stawce. Polak później trafił do Alfy Romeo jako kierowca rezerwowy i po raz ostatni w wyścigu brał udział w 2021 roku, gdy zastępował Kimiego Raikkonena, ale obecnie nie jest związany z Formułą 1. W ostatnich latach Polak postawił na inne serie wyścigowe, w tym WEC (mistrzostwa świata wyścigów długodystansowych). Okazuje się, że wciąż nie ma on pewnego miejsca na przyszłoroczny sezon w tym cyklu.

Kubica szuka zespołu i serii na przyszły sezon. Formuła 1 wciąż możliwa?

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty Robert Kubica przekazał, że trwają negocjacje co do tego, gdzie wystartuje w przyszłym sezonie. – Informacje nie muszą wypływać, żeby nie oznaczało to, że coś się dzieje. Kto mnie zna, ten wie, że jeśli coś wypływa, to coś w tym jest. Czasem jednak pojawiają się też rzeczy nieprawdziwe. Rozmowy trwają. Zaczęły się dużo wcześniej. Mówiłem, że po 24h Le Mans sprawy się ruszą i ruszyły. Mogę szczerze powiedzieć, że zostały mi dwie opcje i między nimi będę wybierał – powiedział Kubica w odpowiedzi na pytanie o negocjacje z zespołem Jota startującym w WEC w klasie Hypercar.

Co ciekawe, sam kierowca przyznał, że nawet temat Formuły 1 nie jest zamknięty. – Koncentruję się na WEC. To nie jest tak, że starty Hypercarem, szczególnie przy kolejnych nowych producentach, są łatwe. Priorytet mają wyścigi długodystansowe, bo te mistrzostwa będą na naprawdę wysokim poziomie. Skłamałbym, gdybym powiedział, że temat F1 jest zupełnie zamknięty. Tak nie jest. Jeśli coś się pojawi, to może zdecyduję się na łączenie programów – zapowiedział Kubica. Już w przeszłości zdarzało się, że Kubica łączył starty w innych seriach z byciem kierowcą rezerwowym w Formule 1.

Robert Kubica wciąż myśli o F1