Sparta Wrocław - GKM Grudziądz NA ŻYWO transmisja. Gdzie oglądać żużel dzisiaj 23.08.2024?

Betard Sparta Wrocław po udanej fazie zasadniczej ma chrapkę na medal PGE Ekstraligi 2024. Droga do niego zaczyna się od ćwierćfinału z ZOOleszcz GKM Grudziądz, który stoczył twardą walkę o awans do play-off. Dopiero zwycięstwo w ostatniej kolejce z Włókniarzem Częstochowa dało grudziądzanom szansę walki o medale, choć o te będzie piekielnie trudno. Już pierwsza przeszkoda z Wrocławia wydaje się być nie do przejścia, ale sport wielokrotnie pokazywał, że wszystko jest możliwe. Pierwszym celem GKM powinien być jak najkorzystniejszy wynik na torze Sparty przed rewanżem. Z kolei wrocławianie będą walczyć o jak największą zaliczkę przed wyjazdem do Grudziądza, o co ma zadbać m.in. świeżo upieczony indywidualny mistrz Polski - Maciej Janowski. Lider Sparty po pięciu latach ponownie wywalczył to trofeum, pokonując Patryka Dudka i Bartosza Zmarzlika. Teraz ma zadbać o sukces drużyny.

Sparta Wrocław - GKM Grudziądz: Transmisja na żywo i stream online

Mecz Sparta Wrocław - GKM Grudziądz w ćwierćfinale PGE Ekstraligi na żużlu zaplanowano na piątek, 23 sierpnia. Początek o 20:30. Transmisja w TV na kanale Eleven Sports 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go, Canal+ Online lub Pilot WP. Rewanż odbędzie się w przyszłym tygodniu w Grudziądzu.