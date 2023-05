Ta 28-letnia seksbomba porzuciła karierę dla branży dla dorosłych. Dzięki nagim zdjęciom zarabia fortunę i wróciła do sportu

Fatalny upadek polskiego żużlowca przed Grand Prix na Narodowym w Warszawie. Wyniesiono go na noszach, Dominik Kubera trafił do szpitala

Jeszcze 10 lat temu o Renee Gracie było głośno. W Australii uchodziła za ogromny talent motorsportu, ale niestety kariera nie potoczyła się po jej myśli. Zawodniczka miała regularne problemy z dopięciem budżetu, a w padoku szydzono z jej zawzięcia do rywalizacji z mężczyznami. Ostatecznie Gracie poddała się w 2017 roku i całkowicie zmieniła życiową ścieżkę. Porzuciła świat wyścigów i postawiła na... branżę dla dorosłych. - Brakowało mi już chęci do tego wszystkiego. Zdałam sobie sprawę, że nie jestem tak dobra jak inni. Nie miałam wyników, nie miałam budżetu. Starałam się jak mogłam, ale musiałam porzucić swoje marzenie - mówiła w jednym z wywiadów (cytat za WP SportoweFakty). Australijka została jedną z gwiazd portalu dla dorosłych OnlyFans, w którym oferowała swoje rozbierane zdjęcia za pieniądze. Taki pomysł na zarobek okazał się strzałem w dziesiątkę, bo 28-latka zgarnia teraz prawdziwą fortunę i mogła sobie nawet pozwolić na powrót do ścigania!

- Sprzedawałam samochody na giełdzie, gdzie w ramach zrobienia show trzęsłam tyłkiem i paru znajomych zasugerowało mi, że powinnam założyć konto na OnlyFans. W pierwszym tygodniu zarobiłam 3 tys. dolarów - powiedziała o początkach działalności w serwisie dla dorosłych. Teraz Gracie notuje jeszcze lepsze wyniki, a decyzję o wejściu w tę branżę uznaje za najlepszą w życiu. O wszystkim wie m.in. jej ojciec, który jest dla niej wielkim wsparciem. - Średnio zarabiam 2,5 tys. dolarów dziennie do nawet 18 tys. dolarów tygodniowo. Dzięki tym pieniądzom za rok zakończę spłacać hipotekę, którą pierwotnie miałam mieć na barkach przez 30 lat - wyznała szczerze. Dzięki temu ostatnio wróciła do wyścigów!

Renee Gracie sprzedaje nagie zdjęcia i zachwyca za kółkiem

Gracie startuje w tym roku w mistrzostwach GT World Challenge Australia, w których jeździ samochodem Audi R8 LMS EVO II o mocy 585 KM. Jego koszt to ok. 500 tys. dolarów! Co ciekawe, auto jest w całości oklejone logotypami portalu OnlyFans. Właściciele tego serwisu uznali, że ich australijska gwiazda będzie idealną ambasadorką i pomoże w ten sposób jeszcze bardziej wypromować platformę. W pierwszych wyścigach po kilku latach przerwy Gracie zajęła 12. i 15. miejsce (na szesnaście samochodów), ale już w kolejnym starcie było znacznie lepiej. 28-latka była najlepsza w swojej kategorii na torze na wyspie Filipa i objęła prowadzenie w klasyfikacji GT Trophy. Poniżej zobaczysz gorące zdjęcia Renee Gracie: