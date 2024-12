Wielkie wyróżnienie dla „nowego Kubicy”. Roman Biliński z wyróżnieniem od FIA! To pierwsza taka nagroda

- Nastał kolejny dzień w pięknej i słonecznej Rwandzie. Chciałbym powiedzieć kilka słów odnośnie ostatniej nocy. Ogromne podziękowania dla Was wszystkich. Dziękuję M2 Competition – zespołowi, z którym sięgnąłem po zwycięstwo. To był zaszczyt przebywać w jednej sali z tyloma niesamowitymi ludźmi, niezwykłymi kierowcami wyścigowymi, mistrzami jak np. Max Verstappen, który odbierał swoje trofeum (przyp. za wygraną w Formule 1). To było niesamowite. Naprawdę, nie byłbym w stanie tego osiągnąć bez Was wszystkich. Przed nami bardzo ważny sezon wyścigowy – Formuła 3. Jestem niesamowicie podekscytowany. Mam nadzieję, że pojawię się ponownie na ceremonii rozdania nagród FIA w przyszłym roku. Będę robić co w mojej mocy, by znów tu być. Dziękuję bardzo FIA za zapewnienie mi tak niezwykłego wieczoru i do zobaczenia wkrótce! - podsumował wydarzenia ostatniej nocy Roman Biliński.