Wspaniałe wieści w sprawie Tomasza Golloba! Wzruszające zdjęcie mistrza pojawiło się w sieci

Mimo wielkich niedogodności Tomasz Gollob nie składa broni i wciąż walczy o to, by odzyskać jak największą sprawność. Legendarny żużlowiec w ostatnim czasie pełnił rolę eksperta w Canal+ i zamierza kontynuować tę przygodę również w nadchodzącym sezonie, co już jest dużym osiągnięciem po problemach zdrowotnych z jakimi się zmagał i wciąż się zmaga. Okazuje się, że niedawno Gollob zrobił kolejny „krok” na przód.

Tomasz Gollob pokazał wyjątkowe zdjęcie

Gollob musi poruszać się na wózku, ale nie poddaje się w walce o odzyskanie czucia w nogach. Żmudna rehabilitacja przynosi jednak efekty, bowiem właśnie wrzucił on na Instagrama fotografię, na której widać, jak stoi na nogach przy specjalnym stole! – Budujemy formę. Sezon już za miesiąc, dlatego przygotowania wchodzą w decydującą fazę. Wierzę, że jesteście ze mną. No i pamiętajcie, by walczyć do końca – napisał Tomasz Gollob. Oczywiście, post spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem ze strony fanów, którzy wspierają legendę w jego walce o powrót do zdrowia.