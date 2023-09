Dla wielu kibiców żużla oraz zawodników występujących na co dzień w PGE Ekstralidze żużlowej, Bartosz Zmarzlik jest prawdziwym idolem i wzorem do naśladowania. Trzykrotny indywidualny mistrz świata, który podczas Grand Prix w Toruniu może zapewnić sobie czwarty tytuł w karierze, przed swoimi największymi fanami z pewnością nie ma już zbyt wiele do ukrycia, jednak pewne fakty z jego życia prywatnego z pewnością nadal będą w stanie zaskoczyć wielu z kibiców Zmarzlika. Jedną z takich rzeczy ujawniła małżonka zawodnika Motoru Lublin.

Tak naprawdę zachowuje się w domu Bartosz Zmarzlik. Wielu nie da w to wiary, żona żużlowca wszystko ujawniła

Okazuje się, że mistrz świata na żużlu nie tylko nie stroni od pomocy swojej ukochanej w domowych obowiązkach, ale także garnie się do niektórych czynności, jak chociażby pranie. Żona Bartosza Zmarzlika miała okazję opowiedzieć, jak zachowuje się jej małżonek, kiedy tylko wraca do swojego rodzinnego domu po kolejnych zawodach.

Zdębieliśmy, kiedy na jaw wyszły te fakty z prywatnego życia Bartosza Zmarzlika! Tak naprawdę zachowuje się w domu

- Nie tylko jako sportowiec się spisuje. Jako pan domu również. Stara mi się pomagać we wszystkich obowiązkach domowych, najbardziej lubi robić pranie. Z każdego wyjazdu, jak wracamy, to on się cieszy, że będzie dużo pranka do zrobienia — opowiadała żona Bartosza Zmarzlika Sandra przed kamerami StalTV.