Speedway Grand Prix w Toruniu RELACJA NA ŻYWO SGP w Toruniu LIVE ONLINE żużel dzisiaj 30.09 NA ŻYWO w INTERNECIE Speedway Grand Prix w Toruniu LIVE [WYNIK, SKŁADY]

Speedway Grand Prix w Toruniu Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z ostatnich zawodów z cyklu Speedway Grand Prix! Emocji nie zabraknie, a walka o mistrzostwo będzie trwała do samego końca. Zapraszamy!

Dla Bartosza Zmarzlika impreza z cyklu Speedway Grand Prix układała się bardzo dobrze. Polak mógł już świętować zdobycie mistrzostwa już dwa tygodnie temu, jednak tak się nie stało przez nieprzepisowy kevlar, który miał na sobie przed rozpoczęciem zawodów w Vojens. Organizatorzy wymierzyli bardzo surową karę Zmarzlikowi i zdyskwalifikowali go. Fredrik Lindgren wówczas zajął drugą pozycję i w tym momencie traci do 28-latka zaledwie sześć punktów. Wszystko jest rękach Zmarzlika, ponieważ awans do finałowej czwórki już gwarantuje mu w najgorszym wypadku dodatkowy wyścig ze Szwedem, jeśli oczywiście on również się tam znajdzie.