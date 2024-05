28-letni zawodnik występujący w GROMDA nie żyje. Nagła śmierć wojownika. Fatalne informacje

Rafał "Wazyl" Szczerbiński od najmłodszych lat pasjonował się sportami walki, a karierę w MMA rozpoczął w 2016 roku, gdy zaczął występował na lokalnych galach w województwie śląskim. Swoich sił próbował nie tylko w mieszanych sztukach walki, ale również w pojedynkach na gołe pięści. Duży rozgłos przyniosły mu przede wszystkim występy na galach GROMDA. W tej federacji zadebiutował w maju ubiegłego roku. W debiucie pokonał Paula „Parisa” Bicheta.

Zawodnik GROMDA nie żyje. Miał 28 lat

Druga walka dla "Wazyla" nie była już tak udana i przegrał z Mariuszem Siwakiem. Szczerbiński występował również na galach King Of The Streets, czy w Wotore. We czwartek nadeszły fatalne informacje o zawodniku sportów walki. MMA Club Białystok poinformował, że Szczerbiński zmarł w szpitalu. - Z przykrością informujemy, że dziś w szpitalu zmarł nasz klubowy kolega Rafał Tomasz Szczerbiński - czytamy we wpisie. Przyczyny śmierci zawodnika nie są na razie znane.