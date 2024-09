Andrzej Gołota nie przebierał w słowach po spotkaniu z Julią Szeremetą. Naprawdę to powiedział, aż opada szczęka

Artur Szpilka bez pardonu uderzył w Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka! Zawodnik KSW nie ma co do tego wątpliwości, padły mocne słowa

Dla polskich fanów boksu igrzyska olimpijskie Paryż 2024 przyniosły naprawdę dużą, miłą niespodziankę. Julia Szeremeta nie była stawiana w roli faworytki, ale z rundy na rundę zaskakiwała coraz bardziej i ostatecznie dotarła do samego finału w kategorii do 57 kilogramów. Tam uległa wyraźnie swojej rywalce Lin Yu-ting, ale i tak podbiła serca fanów i przywożąc srebrny medal z Paryża dała powód do dumy tysiącom kibiców z naszego kraju. Co więcej, po głośnej akcji zainicjowanej przez „Super Express” Julia Szeremeta otrzyma mieszkanie od dewelopera, który miał zapewnić je w nagrodę jedynie złotym medalistom (program został rozszerzony oczywiście też na Klaudię Zwolińską i Darię Pikulik, dwie pozostałe srebrne medalistki z Paryża). Wśród gratulacji dla Szeremety znalazły się te od Andrzeja Gołoty, który przy okazji zaprosił wicemistrzynię olimpijską na kawę. Spotkanie ostatecznie odbyło się we wrześniu w Warszawie i po nim Gołota nie mógł nachwalić się 21-latki.

Andrzej Gołota szczerze o Julii Szeremecie

Jak podaje portal Interia, spotkanie Julii Szeremety z Andrzejem Gołotą trwało dość długo, bo około trzech godzin! Legendarny pięściarz bardzo chwaliła młodą zawodniczkę za to, jak dobrze poukładana jest już na tak wczesnym etapie kariery. – Bardzo fajnie było. Naprawdę fajna dziewczyna. Może szkoda, że boksuje, bo to ciężki kawałek chleba, ale super, że z takim efektem Mądra dziewczyna, naprawdę mądra dziewczyna. Ma sprecyzowane cele, a najważniejsze jest, gdy człowiek ma do czego dążyć. I daje przykład, jak należy postępować – mówi Gołota w rozmowie z Interią. Dopytany odparł, że nawet... nie musiał jej w niczym doradzać, choć jego doświadczenie wykracza daleko poza większości polskich pięściarzy. – (…) ona nic nie potrzebuje. Dziewczyna jest ułożona i oby tak dalej – zapewnił brązowy medalista olimpijski z Seulu.