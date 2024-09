i Autor: Super Express Julia Szeremeta

piękny moment

Julia Szeremeta otrzymała order od Andrzeja Dudy! Podsumowała to jednym zdaniem

Julia Szeremeta po zakończeniu igrzysk olimpijskich nie ma chyba dnia spokoju! Wicemistrzyni olimpijska w boksie jeździ od wywiadu do wywiadu, od wydarzenia do wydarzenia. Teraz zagościła w Warszawie gdzie odbyła dwa ważne spotkania – jedno mniej formalne, drugie bardziej. Tak jak inni olimpijczycy odebrała ona z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. To wielkie wyróżnienie skomentowała w mediach społecznościowych.