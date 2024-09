Andrzej Gołota nie rzucał słów na wiatr. Spotkał się z Julią Szeremetą, wszystko pokazano, co za zdjęcia!

Artur Szpilka bez pardonu uderzył w Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka! Zawodnik KSW nie ma co do tego wątpliwości, padły mocne słowa

Gołota zaprosił Szeremetę na kawę. Doszło do spotkania!

Zdobycie medalu przez Julię Szeremetę było wyjątkowym wydarzeniem. Był to bowiem pierwszy medal w boksie dla Polski od 32 lat! Wówczas, w Barcelonie w 1992 roku, brązowy medal zdobył Wojciech Bartnik. Cztery lata wcześniej w Seulu medali w tej dyscyplinie zdobyliśmy aż cztery, z czego jeden został wywalczony przez Andrzeja Gołotę, późniejszą gwiazdę wagi ciężkiej w boksie zawodowym. Teraz były pięściarz chwalił naszą srebrną medalistkę z Paryża i w rozmowie z portalem Interia zaprosił ją nawet na kawę. – Tak, już wiem, że mamy medal. No popatrz się, to kobiety nas biją (śmiech). Przekaż Julii podziękowania od starego dziadka, pogratuluj i zaproś gdzieś na kawę – mówił wówczas Gołowa. Do Julii Szeremety szybko ta wiadomość dotarła i nie omieszkała ona na nią odpowiedzieć. – To kiedy i gdzie na tę kawkę? – dopytywała wicemistrzyni olimpijska również w rozmowie z Interią. Jak się okazało, sprawa nie została pozostawiona sama sobie!

O tym, że doszło do spotkania, poinformował Polski Związek Bokserski, publikując przy tym zdjęcia ze spotkania w jednym z warszawskich lokali. – Wyjątkowa Gościnność w Restauracji "Stary Dom" – Spotkanie Medalistów Igrzysk Olimpijskich. Nie zabrakło również kultowej kawy, o której zrobiło się głośno po Igrzyskach Olimpijskich! Julia Szeremeta i Andrzej Gołota delektowali się nią wspólnie, ciesząc się wspaniałą atmosferą – napisano w wiadomości na X. Przypomnijmy, że Julia Szeremeta wciąż ma małe szanse na... złoty medal. Wszystko przez badania hormonalne jej rywalki, jakie zarządził MKOl. Sztab Polki nie przywiązuje jednak większej wagi do tego wydarzenia i skupia się na dalszej karierze zawodniczki. – Jako trener o tym nie myślę, igrzyska są za nami, a ja patrzę do przodu. Ale wiem, że zarówno Yu-Ting, jak i Imane Khelif, były badane po finałowych walkach igrzysk. A na wyniki badań hormonalnych czeka się około trzech miesięcy – mówił Tomasz Dylak w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.