Andrzej Gołota pokazał, jak teraz wygląda jego syn. Wyjątkowa okazja. Podobieństwo widać gołym okiem

Andrzej Gołota to wciąż jeden z ulubionych pięściarzy wśród polskich kibiców, mimo że po raz ostatni walczył on w 2013 roku. Fani wciąż pamiętają jednak jego boje z największymi pięściarzami wagi ciężkiej i chętnie wracają do walk o pasy mistrzowskie, choć żadna z nich ostatecznie nie przyniosła Polakowi mistrzostwa świata. Teraz kibicom pozostało już tylko śledzenie tego, co Andrzej Gołoty robi na sportowej emeryturze. Niedawno w sieci pojawiło się zdjęcie pięściarza z synem, który zabrał swojego słynnego tatę do restauracji.

Andrzej Gołota pokazał się z synem. Fani ruszyli do komentowania

Obecnie były polski pięściarz cieszy się życiem w USA, gdzie osiągał także największe sukcesy sportowe. Sam nie korzysta z mediów społecznościowych, ale robi to jego żona Mariola, która stara się co jakiś czas dostarczyć fanom męża ciekawostek z aktualnego życia Gołoty. Teraz pokazała zdjęcie „Andrew” z synem, zrobione przy specjalnej okazji.

Okazało się, że syn zabrał Andrzeja Gołotę do restauracji, a wszystko z okazji Dnia Ojca (w USA obchodzonym 18 czerwca, a w Polsce 23 czerwca). Fani oczywiście w komentarzach wyrazili radość, że syn legendarnego pięściarza dba o swojego ojca i obaj pielęgnują swoje relacje.