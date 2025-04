Tak Julia Szeremeta ma na drugie imię. W Polsce niemal niespotykane

Julia Szeremeta osiągnęła historyczny sukces na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024. 21-latka niespodziewanie dotarła do finału w turnieju bokserskim w kategorii do 57 kg. Choć przegrała w finale z Lin Yu-ting, to i tak srebrny medal był dla niej gigantycznym osiągnięciem – warto zauważyć choćby fakt, że to pierwszy medal w boksie dla Polski od 1992 roku, gdy Wojciech Bartnik zdobył brąz. Szeremeta stała się prawdziwą gwiazdą w Polsce, a po igrzyskach tygodniami udzielała wywiadów i brała udział w różnych oficjalnych uroczystościach. W końcu wróciła też do startów w boksie i całkiem niedawno odniosła kolejny niemały sukces, zdobywając srebro Pucharu Świata w pierwszej tego typu imprezie organizowanej przez nową federację World Boxing.

Polska pięściarka na własnej skórze zdążyła odczuć, co oznacza popularność. W rozmowie z TVP Sport opowiedziała o tym, że po zdobyciu srebrnego medalu igrzysk olimpijskich trudno jej nawet... spokojnie przejść się ulicą czy udać się z najbliższymi na kolację i nie być zaczepianą przez obcych. – Na pewno nie jest to lekkie, kiedy nie możesz przejść ulicą, na kolację. (...) To na dłuższą metę jest męczące. Tak samo jak się siedzi na kolacji, a ludzie podchodzą i ci robią zdjęcie, nie ma się tego prywatnego czasu dla siebie czy znajomych – powiedziała Szeremeta.

Jak to w takich przypadkach bywa, kibice często szukają wszelkich informacji i ciekawostek o swoim ulubionym sportowcu. Jedną z nich w przypadku Julii Szeremety może być jej drugie imię, które brzmi... Atena. Choć fani mogą pomyśleć w pierwszej chwili, że to literówka, to wcale tak nie jest. Informację tę można łatwo znaleźć w sieci na polskiej stronie rządowej, która potwierdza, że srebrna medalistka olimpijska z Paryża ma na drugie imię tak, jak grecka bogini mądrości. W 2024 roku Szeremeta startowała bowiem do Sejmiku Województwa Lubelskiego (nie została wybrana). Na stronie samorzad2024.pkw.gov.pl znajdziemy podstawowe informacje na temat pięściarki, w tym właśnie nietypowe drugie imię.

