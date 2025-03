Legendarny Witalij Kliczko dopiero po latach wyjawił prawdę o Przemysławie Salecie. Polak użył go jako worka treningowego!

Julia Szeremeta stała się jedną z gwiazd polskiego sportu, sięgając po srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Później młoda pięściarka długo nie walczyła, biorąc udział w wielu wydarzeniach medialnych. Do ringu wróciła na Suzuki Boxing Night 32, gdzie pokonała Lenę Buchner. Teraz przed Polką poważny sprawdzian, ponieważ już w poniedziałek rozpoczną się zmagania w ramach Pucharu Świata organizowanego przez World Boxing, federację, która zastąpiła wykluczoną z ruchu olimpijskiego IBA. Polskie kadry mężczyzn i kobiet ruszyły do Brazylii już wcześniej, aby tam przygotowywać się do zmagań, a Szeremeta chętnie dzieliła się z fanami tym, jak spędzała czas przed startem Pucharu Świata.

Jako że w Brazylii jest ciepło, to nie zabrakło też fotek w bikini czy innych odważnych stylizacjach. 22-latka nie rezygnuje z podobnych materiałów i teraz postanowiła udostępnić zdjęcie na tle pięknych wodospadów, ale uwagę fanów przyciągnęła sama zawodniczka, która pozowała w koronkowym topie, niewiele różniącym się od stanika. W komentarzach fani od razu wyrazili swój zachwyt, wielu publikowało tylko emotikony płomieni lub buźki z serduszkami zamiast oczu, inni pokusili się o dołączenie paru słów: „Oj Julcia”, „Ale laska!”, „Woow”, „Super”, „Przepiękna”, „Ale piękna”, „Jaka śliczna” - czytamy w komentarzach. Zdjęcie Julii Szeremety w kusym topie znajdziecie na końcu artykułu.

W Pucharze Świata w Foz do Iguacu zobaczymy 20 reprezentacji, w tym 15-osobową polską kadrę. Na niedzielę, 30 marca, zaplanowano losowanie, a pierwsze walki odbędą się dzień później, w poniedziałek. Nasi reprezentanci polecieli jednak do Brazylii już wcześniej. – Wszystko mamy na miejscu, znakomite warunki zarówno jeśli chodzi o dużą halę sportową z dwoma ringami oraz workami, jak również zakwaterowanie, wyżywienie itd. W Brazylii jest ciepło, ale do wytrzymania – powiedział Kamil Goiński, jeden z członków sztabu Tomasza Dylaka, prowadzącego reprezentację kobiet. Mężczyzn prowadzi natomiast Grzegorz Proksa.